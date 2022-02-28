Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

28.02.2022 13:54
***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı ve yerli para kredi derecelendirme notlarını "BB-"den "B+"ya indirmesini müteakip, 25 Şubat 2022 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yabancı para kredi notunu "B+"dan "B"ye, uzun vadeli yerli para kredi notunu ise "BB-"den "B+"ya revize etmiş ve görünümlerini negatif olarak bırakmıştır. Ayrıca, Banka'nın Devlet Desteği notunu "b+"dan "b"ye, uzun vadeli öncelikli teminatsız borç notunu "B+" dan "B"ye revize etmiş kısa vadeli yabancı ve yerli para kredi notunu "B", kısa vadeli öncelikli teminatsız borç notunu ise "B" olarak onaylamıştır. Türk Eximbank'ın önceki ve güncel Fitch Ratings kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.
Önceki 
Önceki
Güncel
Güncel

Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu
B+
Negatif
B
Negatif

Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu
BB-
Negatif
B+
Negatif

Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu
B
B

Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu
B
B

Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu
B+
B

Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu
B
B

Devlet Desteği Notu
b+ 
b

Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu
AAA (tur)
Durağan
AAA (tur)
Durağan






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005065


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.946
Değişim :  -0,32% |  -6,21
Açılış :  1.920  
Önceki Kapanış :  1.952  
En Yüksek
1.957 En Düşük
1.912
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 62.197,00 1.092.074 % 10,00  
ISKUR 1.097.250,00 1.097.250 % 10,00  
KAPLM 47,34 2.056.332 % 9,99  
ALCAR 277,40 36.769.978 % 9,99  
EDATA 22,10 9.961.228 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8029 13,8287 % 0,24  
Euro 15,5131 15,6131 % -0,11  
Sterlin 18,4722 18,5648 % 0,14  
Frank 14,9788 15,0690 % 0,89  
Riyal 3,6683 3,6867 % 0,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.915 1.915 24,18  
Altın Gr. 849 849 10,58  
Cumhuriyet 5.660 5.745 43,00  
Tam 5.633 5.775 43,48  
Yarım 2.722 2.794 21,03  
Çeyrek 1.366 1.397 10,52  
Gümüş.Ons 24,45 24,48 0,22  
Gümüş Gr. 10,85 10,86 0,10  
B. Petrol 97,84 97,84 3,72  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru