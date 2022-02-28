***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı ve yerli para kredi derecelendirme notlarını "BB-"den "B+"ya indirmesini müteakip, 25 Şubat 2022 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yabancı para kredi notunu "B+"dan "B"ye, uzun vadeli yerli para kredi notunu ise "BB-"den "B+"ya revize etmiş ve görünümlerini negatif olarak bırakmıştır. Ayrıca, Banka'nın Devlet Desteği notunu "b+"dan "b"ye, uzun vadeli öncelikli teminatsız borç notunu "B+" dan "B"ye revize etmiş kısa vadeli yabancı ve yerli para kredi notunu "B", kısa vadeli öncelikli teminatsız borç notunu ise "B" olarak onaylamıştır. Türk Eximbank'ın önceki ve güncel Fitch Ratings kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.ÖncekiÖncekiGüncelGüncelUzun Vadeli Yabancı Para Kredi NotuB+NegatifNegatifUzun Vadeli Yerli Para Kredi NotuBB-NegatifB+NegatifKısa Vadeli Yabancı Para Kredi NotuKısa Vadeli Yerli Para Kredi NotuUzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç NotuB+Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç NotuDevlet Desteği Notub+Ulusal Uzun Vadeli Kredi NotuAAA (tur)DurağanAAA (tur)Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005065BIST