***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.02.2022 13:54
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Şubat 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı ve yerli para kredi derecelendirme notlarını "BB-"den "B+"ya indirmesini müteakip, 25 Şubat 2022 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yabancı para kredi notunu "B+"dan "B"ye, uzun vadeli yerli para kredi notunu ise "BB-"den "B+"ya revize etmiş ve görünümlerini negatif olarak bırakmıştır. Ayrıca, Banka'nın Devlet Desteği notunu "b+"dan "b"ye, uzun vadeli öncelikli teminatsız borç notunu "B+" dan "B"ye revize etmiş kısa vadeli yabancı ve yerli para kredi notunu "B", kısa vadeli öncelikli teminatsız borç notunu ise "B" olarak onaylamıştır. Türk Eximbank'ın önceki ve güncel Fitch Ratings kredi derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.
Önceki
Önceki
Güncel
Güncel
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu
B+
Negatif
B
Negatif
Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu
BB-
Negatif
B+
Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu
B
B
Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu
B
B
Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu
B+
B
Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu
B
B
Devlet Desteği Notu
b+
b
Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu
AAA (tur)
Durağan
AAA (tur)
Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005065
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0384
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
18:0515,5978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0326
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
18:05849,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 10,92
|Açılış
|: 849,63
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|KAPLM
|47,34
|2.056.332
|% 9,99
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.961.228
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.810.889
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.344.268
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.089.650
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.282.934
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|THYAO
|25,62
|4.708.046.562
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.705.930.009
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.547.884.337
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.670.946.591
|% 7,23
|
|GARAN
|11,08
|1.612.008.892
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|906.871.945
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.547.884.337
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|504.838.334
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.708.046.562
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|352.319.123
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8029
|13,8287
|% 0,24
|
|Euro
|15,5131
|15,6131
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,4722
|18,5648
|% 0,14
|
|Frank
|14,9788
|15,0690
|% 0,89
|
|Riyal
|3,6683
|3,6867
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|24,18
|
|Altın Gr.
|849
|849
|10,58
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,86
|0,10
|
|B. Petrol
|97,84
|97,84
|3,72
|