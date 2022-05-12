***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
12.05.2022 10:34
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Mayıs 2022 tarihinde Bankanın uzun vadeli yabancı para notunu "B" ve uzun vadeli yerel para notunu "B+" olarak teyit etmiştir. Görünümler ise "Negatif" olarak korunmuştur.
Fitch Ratings aynı zamanda Banka'nın kısa vadeli yabancı ve yerli para notlarını "B", devlet desteği notunu "b" ve ulusal uzun vadeli notunu AAA (tur) görünümünü durağan olarak teyit etmiştir. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır:
Güncel
Güncel
Uzun Vadeli Yabancı Para Notu B
Negatif
Uzun Vadeli Yerli Para Notu B+
Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para Notu B
Kısa Vadeli Yerli Para Notu B
Devlet Desteği Notu b
Ulusal Uzun Vadeli Notu AAA (tur)
Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029608
BIST
11:182.416
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -38,41
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
11:1815,3871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0852
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,3959
En Düşük
15,2578
11:1816,1784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0444
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:18915,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,57
|Açılış
|: 915,20
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,72
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:16
|GLBMD
|7,15
|10.341.805
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.486.072
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.867.126
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,85
|51.503.263
|% 9,42
|
|ACSEL
|55,00
|10.363.678
|% 6,90
|
|LIDFA
|6,21
|438.948
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|50.271.455
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|646.936
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.391.495
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,67
|2.879.899
|% -7,37
|
|THYAO
|41,80
|1.141.082.001
|% -0,95
|
|SISE
|19,63
|784.836.244
|% -1,65
|
|KRDMD
|16,14
|761.395.781
|% -3,18
|
|EREGL
|33,22
|541.864.910
|% -2,69
|
|ASELS
|23,18
|514.259.050
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,71
|271.574.321
|% -1,45
|
|YKBNK
|4,63
|346.465.364
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,59
|205.115.795
|% -1,64
|
|ODAS
|2,35
|122.174.003
|% -4,08
|
|KRDMD
|16,14
|761.395.781
|% -3,18
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3780
|15,3882
|% 0,56
|
|Euro
|16,1176
|16,1536
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,7124
|18,8062
|% 0,13
|
|Frank
|15,3920
|15,4848
|% 0,37
|
|Riyal
|4,0887
|4,1092
|% 0,52
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-2,02
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,38
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,30
|21,33
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,89
|