***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 11 Mayıs 2022 tarihinde Bankanın uzun vadeli yabancı para notunu "B" ve uzun vadeli yerel para notunu "B+" olarak teyit etmiştir. Görünümler ise "Negatif" olarak korunmuştur.Fitch Ratings aynı zamanda Banka'nın kısa vadeli yabancı ve yerli para notlarını "B", devlet desteği notunu "b" ve ulusal uzun vadeli notunu AAA (tur) görünümünü durağan olarak teyit etmiştir. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır:GüncelGüncelUzun Vadeli Yabancı Para Notu BNegatifUzun Vadeli Yerli Para Notu B+NegatifKısa Vadeli Yabancı Para Notu BKısa Vadeli Yerli Para Notu BDevlet Desteği Notu bUlusal Uzun Vadeli Notu AAA (tur)Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029608BIST