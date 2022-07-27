***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP derecelendirme notunu "B+"dan "B"ye düşürmüş, görünümü Negatif olarak belirtmişti. Bu kararı takiben 26 Temmuz 2022 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notunu sırasıyla "B"den "B-"ye ve "B+"dan "B"ye revize etmiştir. Banka'nın devlet desteği notu ise "b"den "b-"ye düşürülmüştür. Ek olarak, Banka'nın kısa vadeli YP ve TL derecelendirme notları ve kısa vadeli öncelikli teminatsız borç notu "B" olarak onaylanmıştır. Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi NotuB- NegatifUzun Vadeli Yerli Para Kredi NotuB NegatifKısa Vadeli Yabancı Para Kredi NotuKısa Vadeli Yerli Para Kredi NotuKısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç NotuDevlet Desteği Notub-Ulusal Uzun Vadeli Kredi NotuAAA(tur) Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048092BIST