***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 15:21
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP derecelendirme notunu "B+"dan "B"ye düşürmüş, görünümü Negatif olarak belirtmişti. Bu kararı takiben 26 Temmuz 2022 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notunu sırasıyla "B"den "B-"ye ve "B+"dan "B"ye revize etmiştir. Banka'nın devlet desteği notu ise "b"den "b-"ye düşürülmüştür. Ek olarak, Banka'nın kısa vadeli YP ve TL derecelendirme notları ve kısa vadeli öncelikli teminatsız borç notu "B" olarak onaylanmıştır. Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu
B- Negatif
Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu
B Negatif
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu
B
Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu
B
Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Borç Notu
B
Devlet Desteği Notu
b-
Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu
AAA(tur) Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048092
BIST
16:302.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 15,22
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.554
En Düşük
2.532
16:3017,9308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0728
|Açılış
|: 18,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
16:3018,2150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1250
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
16:30989,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,51
|Açılış
|: 989,49
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler16:28
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.233.058
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|21.064.731
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|67.441.444
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,30
|55.648.405
|% -9,80
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|DESPC
|11,24
|8.986.848
|% -3,77
|
|MTRKS
|62,75
|5.586.682
|% -3,76
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|THYAO
|49,98
|2.876.798.952
|% 2,00
|
|YKBNK
|4,75
|993.205.841
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,22
|887.039.971
|% 0,94
|
|SISE
|21,18
|879.798.987
|% 0,67
|
|TOASO
|70,15
|739.439.845
|% 3,62
|
|EKGYO
|3,22
|887.039.971
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,60
|373.741.802
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,75
|993.205.841
|% 0,00
|
|TSKB
|2,60
|439.992.415
|% 4,00
|
|ADESE
|0,82
|123.656.767
|% 2,50
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9199
|17,9301
|% 0,40
|
|Euro
|18,1915
|18,2117
|% 0,67
|
|Sterlin
|21,5389
|21,6469
|% 0,57
|
|Frank
|18,5784
|18,6903
|% 0,61
|
|Riyal
|4,7589
|4,7828
|% 0,45
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-2,48
|
|Altın Gr.
|989
|989
|3,42
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.740
|14,00
|
|Tam
|6.665
|6.723
|10,00
|
|Yarım
|3.248
|3.287
|5,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.643
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,62
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,85
|