***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2020 15:29
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 25 Ağustos 2020 tarihinde 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ilişiktedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871057
BIST
16:451.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -10,04
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.098
16:457,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0241
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4017
En Düşük
7,3558
16:458,7624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0645
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7631
En Düşük
8,6716
16:45457,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,16
|Açılış
|: 457,99
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler16:45
|INTEM
|14,30
|3.947.350
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.805.891
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|BFREN
|928,00
|41.226.942
|% 9,98
|
|SERVE
|7,85
|693.043
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|NIBAS
|15,04
|4.854.722
|% -7,16
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|THYAO
|11,36
|1.481.579.892
|% 2,53
|
|PETKM
|4,16
|1.133.721.700
|% 0,48
|
|SASA
|16,15
|1.073.057.254
|% 8,39
|
|TUPRS
|83,50
|655.812.561
|% -0,95
|
|GARAN
|6,82
|654.033.492
|% -2,01
|
|YKBNK
|2,06
|643.067.543
|% -3,74
|
|PETKM
|4,16
|1.133.721.700
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,89
|484.700.837
|% -2,07
|
|GSRAY
|2,93
|547.792.872
|% 0,34
|
|BJKAS
|3,05
|452.323.547
|% -4,09
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3966
|7,4017
|% 0,33
|
|Euro
|8,7503
|8,7624
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,6908
|9,7394
|% 0,81
|
|Frank
|8,1067
|8,1555
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9664
|1,9762
|% 0,22
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-3,35
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|-15,00
|
|Tam
|3.035
|3.112
|-16,81
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|-8,13
|
|Çeyrek
|736
|753
|-4,07
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|46,41
|46,41
|0,77
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:59DERAS
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 9.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 338, 716 adet işlem
-
16:58RAYSG
Yüzde -6.12 oranında düşüşle 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 833, 450 adet işlem
-
16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 98 kaybederek (% -0.95 ) 1, 246
-
16:56XU100
Endeks 1, 101 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 13, 396.00 milyon TL de
-
16:56RAYSG
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 987 adet işlem