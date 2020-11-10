Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.11.2020 15:11
GÜNCEL HABERLER



***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 
Yetkili Organ Karar Tarihi
26.10.2020

İhraç Tavanı Tutarı
1.000.000.000 (1 milyar) 

Para Birimi
USD

İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı 

Satış Türü
Yurt Dışı Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışında azami toplam 1 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, azami 10 yıl vadeli, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birkaç seferde tahvil ihraçları yapılması ve bu doğrultuda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu dahil ilgili merciler nezdinde gerekli bütün izinlerin temini için başvuruda bulunulması planlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887757


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:301.242
Değişim :  0,85% |  10,48
Açılış :  1.227  
Önceki Kapanış :  1.232  
En Yüksek
1.242 En Düşük
1.219
BIST En Aktif Hisseler16:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 154,00 43.576.621 % 10,00  
SEKUR 11,00 3.248.281 % 10,00  
DIRIT 3,63 1.944.838 % 10,00  
TKURU 323,60 12.898.131 % 9,99  
BMELK 14,76 1.217.848 % 9,99  
daha fazla
16:28 Alış Satış %  
Dolar 8,1951 8,2043 % 1,89  
Euro 9,6708 9,6845 % 1,78  
Sterlin 10,8621 10,9166 % 2,82  
Frank 8,9456 8,9995 % 1,93  
Riyal 2,1874 2,1983 % 2,17  
daha fazla
16:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.880 13,91  
Altın Gr. 500 500 17,17  
Cumhuriyet 3.325 3.376 57,00  
Tam 3.309 3.394 48,51  
Yarım 1.599 1.642 23,46  
Çeyrek 802 821 11,73  
Gümüş.Ons 24,14 24,17 -0,02  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,17  
B. Petrol 42,84 42,84 0,44  
Seans Raporu 16:28
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru