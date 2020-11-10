***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2020 15:11
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yetkili Organ Karar Tarihi
26.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı
1.000.000.000 (1 milyar)
Para Birimi
USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurt Dışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışında azami toplam 1 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, azami 10 yıl vadeli, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birkaç seferde tahvil ihraçları yapılması ve bu doğrultuda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu dahil ilgili merciler nezdinde gerekli bütün izinlerin temini için başvuruda bulunulması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887757
BIST
16:301.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.242
En Düşük
1.219
16:308,2165
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,1640
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
16:309,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,1871
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
16:30496,45
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 13,44
|Açılış
|: 496,45
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ALCAR
|154,00
|43.576.621
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.248.281
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,63
|1.944.838
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.898.131
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.217.848
|% 9,99
|
|CASA
|45,00
|393.809
|% -10,00
|
|RODRG
|10,53
|2.899.944
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,97
|5.813.054
|% -9,97
|
|BLCYT
|7,19
|42.034.834
|% -9,90
|
|BRKO
|1,33
|2.155.673
|% -9,52
|
|THYAO
|11,58
|4.877.358.582
|% 8,43
|
|GARAN
|7,58
|2.407.608.718
|% 1,34
|
|TCELL
|15,42
|1.593.936.004
|% -5,75
|
|PGSUS
|53,40
|1.487.999.414
|% 9,92
|
|TUPRS
|84,60
|1.082.130.495
|% 2,79
|
|THYAO
|11,58
|4.877.358.582
|% 8,43
|
|YKBNK
|2,50
|911.272.888
|% 1,21
|
|GARAN
|7,58
|2.407.608.718
|% 1,34
|
|EKGYO
|1,87
|556.961.618
|% 1,08
|
|KRDMD
|3,61
|902.764.320
|% 3,74
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1951
|8,2043
|% 1,89
|
|Euro
|9,6708
|9,6845
|% 1,78
|
|Sterlin
|10,8621
|10,9166
|% 2,82
|
|Frank
|8,9456
|8,9995
|% 1,93
|
|Riyal
|2,1874
|2,1983
|% 2,17
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|13,91
|
|Altın Gr.
|500
|500
|17,17
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.376
|57,00
|
|Tam
|3.309
|3.394
|48,51
|
|Yarım
|1.599
|1.642
|23,46
|
|Çeyrek
|802
|821
|11,73
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,17
|
|B. Petrol
|42,84
|42,84
|0,44
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:39VANGD
Yüzde 5.83 oranında artışla 11.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 258, 763 adet işlem
-
16:38PGSUS
Yüzde 9.92 oranında artışla 53.40 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 130, 953 adet işlem
-
16:37EUKYO
Yüzde 8.95 oranında artışla 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 475, 534 adet işlem
-
16:36MARTI
Yüzde 9.85 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 892, 940 adet işlem
-
16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, ARCLK, TTKOM