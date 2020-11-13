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***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.11.2020 14:36
GÜNCEL HABERLER


alar

   Türk Eximbank, uluslararası piyasalardan Mizuho Bank, Ltd. koordinatörlüğünde 397,9 milyon avro ve 99,8 milyon ABD doları tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi temin etmek üzere kredi anlaşmasını 12.11.2020 tarihinde imzalamıştır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888397


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Tam 3.096 3.176 11,27  
Yarım 1.496 1.536 5,20  
Çeyrek 750 768 2,59  
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