***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









alarTürk Eximbank, uluslararası piyasalardan Mizuho Bank, Ltd. koordinatörlüğünde 397,9 milyon avro ve 99,8 milyon ABD doları tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi temin etmek üzere kredi anlaşmasını 12.11.2020 tarihinde imzalamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888397BIST