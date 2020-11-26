***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2020 15:18
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Eximbank ile ICBC Turkey Bank A.Ş. arasında 200 milyon avro tutarında 2 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890131
BIST
16:331.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 10,42
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.338
En Düşük
1.326
16:337,8867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0655
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8461
16:339,3969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0847
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3511
16:33459,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,08
|Açılış
|: 459,89
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler16:33
|LOGO
|108,90
|63.340.173
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|SELEC
|10,68
|175.387.767
|% 9,99
|
|EGPRO
|26,64
|50.387.620
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|3.373.644
|% 9,99
|
|POLTK
|383,40
|638.643
|% -9,98
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.564.663
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|GARAN
|9,22
|2.629.714.526
|% 1,65
|
|KRDMD
|5,16
|1.729.212.666
|% -0,77
|
|THYAO
|12,10
|1.376.137.817
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,05
|1.230.466.115
|% 1,33
|
|GUBRF
|51,55
|779.192.185
|% 9,91
|
|YKBNK
|3,05
|1.230.466.115
|% 1,33
|
|KRDMD
|5,16
|1.729.212.666
|% -0,77
|
|GARAN
|9,22
|2.629.714.526
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,08
|494.750.832
|% 1,46
|
|TSKB
|2,68
|537.470.844
|% -1,11
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8829
|7,8867
|% -0,82
|
|Euro
|9,3878
|9,3969
|% -0,89
|
|Sterlin
|10,5068
|10,5595
|% -1,06
|
|Frank
|8,6534
|8,7056
|% -0,81
|
|Riyal
|2,0984
|2,1089
|% -0,75
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|6,72
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-38,00
|
|Tam
|3.044
|3.123
|-34,81
|
|Yarım
|1.471
|1.511
|-16,84
|
|Çeyrek
|738
|755
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,38
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|-0,04
|
|B. Petrol
|47,70
|47,70
|-0,83
|
Seans Raporu
16:33
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16:43INFO
Yüzde 9.60 oranında artışla 4.91 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 231, 736 adet işlem
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16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 09 artarak (% 0.69 ) 1, 481
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16:42XU100
Endeks 1, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 19, 837.00 milyon TL de
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16:40RYSAS
Yüzde 8.86 oranında artışla 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 555, 647 adet işlem
-
16:38KLMSN
Yüzde 4.07 oranında artışla 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 308, 855 adet işlem