***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 20:52
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi :26.02.2021
Karar Sayısı :20
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı
31.12.2020 dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun
· Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
· İşin gelişimi ve performansını ve Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, kabul ve beyan ederiz.
Osman ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Üyesi
Nail OLPAK
Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Üyesi
Ali GÜNEY
Yönetim Kurulu Üyesi/
Genel Müdür
Hüseyin ŞAHİN
Finansal Raporlamadan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı V.
Taner YAVUZ
Mali İşler Daire Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913631
BIST