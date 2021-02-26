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***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.02.2021 20:52



***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

                              
2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi :26.02.2021
Karar Sayısı :20
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı
 
 
 
31.12.2020 dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
 
Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun
·      Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
·      İşin gelişimi ve performansını ve Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, kabul ve beyan ederiz.
 
 
 
                  Osman ÇELİK
Yönetim  Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Üyesi
 
 
 
 
 
 
      Nail OLPAK
Yönetim  Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Üyesi
        Ali GÜNEY
Yönetim  Kurulu Üyesi/
Genel  Müdür
     
 

        Hüseyin  ŞAHİN
Finansal Raporlamadan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı V.
      Taner  YAVUZ
Mali İşler Daire Başkanı
     
     






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913631


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Gümüş.Ons 26,27 26,30 -1,07  
Gümüş Gr. 6,27 6,27 -0,21  
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