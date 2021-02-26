***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nunKarar Tarihi :26.02.2021Karar Sayısı :20Sermaye Piyasası Kurulu'nunSermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı31.12.2020 dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun· Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,· İşin gelişimi ve performansını ve Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, kabul ve beyan ederiz.Osman ÇELİKYönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi ÜyesiNail OLPAKYönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi ÜyesiAli GÜNEYYönetim Kurulu Üyesi/Genel MüdürHüseyin ŞAHİNFinansal Raporlamadan SorumluGenel Müdür Yardımcısı V.Taner YAVUZMali İşler Daire Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913631BIST