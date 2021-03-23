***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2021 12:07
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Şakir Ercan GÜL Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919912
BIST
16:211.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 18,99
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.399
En Düşük
1.256
16:217,9167
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1348
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
16:219,4219
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1628
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
16:21438,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,77
|Açılış
|: 438,94
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler16:21
|YAPRK
|107,90
|7.669.690
|% 9,99
|
|SASA
|43,64
|729.808.562
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|124.753.820
|% 9,97
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|348.423.079
|% -9,79
|
|GARAN
|7,35
|8.906.681.063
|% -7,89
|
|FROTO
|217,90
|1.908.118.106
|% 5,98
|
|EREGL
|15,60
|1.741.384.465
|% 6,05
|
|AKBNK
|4,94
|1.700.622.348
|% -7,32
|
|KOZAL
|116,60
|1.012.628.979
|% 6,19
|
|GARAN
|7,35
|8.906.681.063
|% -7,89
|
|AKBNK
|4,94
|1.700.622.348
|% -7,32
|
|YKBNK
|2,27
|689.550.313
|% -5,02
|
|TSKB
|1,40
|356.675.689
|% -4,76
|
|EKGYO
|1,87
|472.699.218
|% -1,06
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9131
|7,9167
|% 1,73
|
|Euro
|9,3968
|9,4219
|% 1,76
|
|Sterlin
|10,8282
|10,8825
|% 0,88
|
|Frank
|8,4242
|8,4750
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0941
|2,1046
|% 1,44
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-4,33
|
|Altın Gr.
|438
|438
|4,11
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.885
|2.960
|6,51
|
|Yarım
|1.394
|1.432
|3,15
|
|Çeyrek
|699
|716
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,03
|
|B. Petrol
|61,83
|61,83
|-2,79
|
Seans Raporu
16:21
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16:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERIT, OZRDN, DIRIT, IDEAS, GSRAY