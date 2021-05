***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kontrgarantisi ile Dünya Bankası Grubu üyesi olan International Bank for Reconstruction and Development'ın (IBRD)'ın kredi anapara tutarının %50'si olan garantisi altında ve ilk zarar tazmin yapısında, Deutsche Bank AG, London Branch ve ING European Financial Services PCL'nin katılımlarıyla oluşan Bankalar Konsorsiyumu ve Türk Eximbank arasında 120 milyon Avro tutarında 10 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu fonun 28.05.2021 tarihinde Banka hesaplarına geçmesi beklenmektedir.