***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisi ile Asya Altyapı Yatırım Bankası ve Bankamız arasında 26 Mayıs 2021 tarihinde 250 milyon ABD Doları tutarında 4,5 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938658BIST