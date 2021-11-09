***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Eximbank, uluslararası piyasalardan Mizuho Bank, Ltd. koordinatörlüğünde 418,8 milyon avro ve 161,5 milyon ABD doları tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi temin etmek üzere kredi anlaşmasını 9.11.2021 tarihinde imzalamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976643BIST