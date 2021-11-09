***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 21:18
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Eximbank, uluslararası piyasalardan Mizuho Bank, Ltd. koordinatörlüğünde 418,8 milyon avro ve 161,5 milyon ABD doları tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi temin etmek üzere kredi anlaşmasını 9.11.2021 tarihinde imzalamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976643
BIST
18:051.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,45
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
18:059,8520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0105
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8520
En Düşük
9,8358
18:0511,3109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0130
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3160
En Düşük
11,2908
18:05584,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 11,71
|Açılış
|: 585,05
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
589,95
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|93,00
|27.261.927
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|16.528.481
|% 9,97
|
|OYLUM
|8,05
|7.141.600
|% 9,97
|
|TURGG
|144,60
|14.864.328
|% 9,96
|
|DOAS
|37,76
|181.182.453
|% 9,96
|
|RALYH
|7,97
|77.518.798
|% -9,94
|
|DOKTA
|32,00
|9.704.159
|% -9,09
|
|SNPAM
|9,39
|355.382
|% -8,92
|
|KLMSN
|10,15
|34.124.913
|% -7,31
|
|SARKY
|16,98
|52.098.200
|% -6,96
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 1,42
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% -0,14
|
|THYAO
|18,13
|1.850.889.642
|% -0,17
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 5,18
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 3,01
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% -0,14
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 1,42
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 5,18
|
|YKBNK
|3,13
|847.149.681
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,11
|551.361.115
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8417
|9,8530
|% 0,12
|
|Euro
|11,2969
|11,3099
|% 0,11
|
|Sterlin
|13,1509
|13,2169
|% -0,01
|
|Frank
|10,6735
|10,7378
|% 0,35
|
|Riyal
|2,6152
|2,6283
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-0,76
|
|Altın Gr.
|585
|585
|11,83
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,80
|7,81
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|-2,17
|