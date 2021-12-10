***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 02.12.2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümlerini "Durağan"dan "Negatif"e düşürmesini takiben, 10.12.2021 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerli ve yabancı para kredi notu görünümlerini de "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir. Ayrıca, Bankanın Destek Notu ve Destek Derecelendirme Tabanı notları geri çekilerek yerine "Devlet Desteği" notu "b+" seviyesinde verilmiştir. Türk Eximbank'ın güncel kredi derecelendirme a Vadeli Yabancı Para Kredi NotuKısa Vadeli Yerli Para Kredi NotuDevlet Desteği Notub+Ulusal Uzun Vadeli Kredi NotuAAA (tur)DurağanAAA (tur)Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982793BIST