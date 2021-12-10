***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2021 20:06
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 02.12.2021 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli derecelendirme not görünümlerini "Durağan"dan "Negatif"e düşürmesini takiben, 10.12.2021 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerli ve yabancı para kredi notu görünümlerini de "Durağan"dan "Negatif"e revize etmiştir. Ayrıca, Bankanın Destek Notu ve Destek Derecelendirme Tabanı notları geri çekilerek yerine "Devlet Desteği" notu "b+" seviyesinde verilmiştir. Türk Eximbank'ın güncel kredi derecelendirme a Vadeli Yabancı Para Kredi Notu
B
B
Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu
B
B
Devlet Desteği Notu
b+
Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu
AAA (tur)
Durağan
AAA (tur)
Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982793
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
18:0513,8451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0579
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
18:0515,7109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1151
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
18:05793,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 6,52
|Açılış
|: 793,77
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|2,31
|23.126.463
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.636.280
|% 10,00
|
|BFREN
|1.265,00
|89.774.348
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|764.528
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|93.096.430
|% 9,97
|
|PRKAB
|64,80
|18.895.097
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|20.414.671
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|3.559.595
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.951.406
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|16.062.538
|% -9,95
|
|THYAO
|22,24
|5.341.040.991
|% 1,09
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|SISE
|15,79
|2.683.270.378
|% 2,53
|
|GARAN
|11,73
|1.779.719.052
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,51
|1.247.765.244
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|YKBNK
|3,55
|985.138.067
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|435.851.007
|% -3,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8422
|13,8451
|% 0,42
|
|Euro
|15,6749
|15,7109
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,3101
|18,4019
|% 0,74
|
|Frank
|14,9778
|15,0680
|% 0,73
|
|Riyal
|3,6786
|3,6971
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|8,19
|
|Altın Gr.
|794
|794
|6,63
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,18
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,12
|
|B. Petrol
|74,72
|74,72
|0,30
|