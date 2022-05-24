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***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.05.2022 10:56
***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

   Türk Eximbank, MUFG Bank, Ltd. ve The Commercial Bank, Qatar'ın koordinatör ve Standard Chartered Bank'ın sürdürülebilirlik koordinatörü olduğu sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi ile uluslararası piyasalardan 1 yıl vadeli 504 milyon avro ve 206 milyon ABD doları tutarında kaynak temin etmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031961


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Tam 6.451 6.614 73,83  
Yarım 3.118 3.199 35,71  
Çeyrek 1.564 1.600 17,86  
Gümüş.Ons 21,85 21,87 -0,26  
Gümüş Gr. 11,49 11,52 0,06  
B. Petrol 112 112 1,43  
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