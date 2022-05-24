***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2022 10:56
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Eximbank, MUFG Bank, Ltd. ve The Commercial Bank, Qatar'ın koordinatör ve Standard Chartered Bank'ın sürdürülebilirlik koordinatörü olduğu sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi ile uluslararası piyasalardan 1 yıl vadeli 504 milyon avro ve 206 milyon ABD doları tutarında kaynak temin etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031961
BIST
13:002.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 19,78
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
13:0016,3331
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2573
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
13:0017,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1517
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
13:00973,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,63
|Açılış
|: 973,87
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler13:00
|DAGHL
|27,06
|4.928.933
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|533.897.948
|% 9,98
|
|ALKA
|39,34
|36.475.446
|% 9,95
|
|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|20.266.249
|% 9,87
|
|SELVA
|8,48
|16.649.721
|% -9,79
|
|MEPET
|4,21
|7.549.431
|% -6,86
|
|NUGYO
|5,83
|23.085.535
|% -4,89
|
|SKTAS
|3,52
|7.676.111
|% -4,86
|
|SEYKM
|7,33
|24.444.331
|% -4,68
|
|SISE
|20,44
|1.723.284.925
|% 3,13
|
|THYAO
|42,20
|1.180.675.897
|% 0,09
|
|GARAN
|14,56
|1.029.341.862
|% -1,68
|
|ASELS
|23,68
|992.495.139
|% 2,69
|
|HEKTS
|29,14
|589.921.222
|% -2,21
|
|SISE
|20,44
|1.723.284.925
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,56
|195.516.031
|% 0,00
|
|GARAN
|14,56
|1.029.341.862
|% -1,68
|
|YKBNK
|4,37
|234.021.411
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,66
|194.841.007
|% 0,83
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3107
|16,3331
|% 1,60
|
|Euro
|17,4215
|17,4483
|% 0,88
|
|Sterlin
|20,3201
|20,4220
|% 1,00
|
|Frank
|16,8537
|16,9553
|% 0,97
|
|Riyal
|4,3327
|4,3544
|% 1,25
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-10,69
|
|Altın Gr.
|976
|976
|9,80
|
|Cumhuriyet
|6.486
|6.584
|77,00
|
|Tam
|6.451
|6.614
|73,83
|
|Yarım
|3.118
|3.199
|35,71
|
|Çeyrek
|1.564
|1.600
|17,86
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,52
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,43
|