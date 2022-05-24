***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Eximbank, MUFG Bank, Ltd. ve The Commercial Bank, Qatar'ın koordinatör ve Standard Chartered Bank'ın sürdürülebilirlik koordinatörü olduğu sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi ile uluslararası piyasalardan 1 yıl vadeli 504 milyon avro ve 206 milyon ABD doları tutarında kaynak temin etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031961BIST