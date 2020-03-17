***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahsisli Olarak Satışı Gerçekleştirilen 1095 Gün Vadeli Tahvilin Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü TahsisliYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 16.09.2022Vade (Gün Sayısı) 1.095Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli TahsisliISIN Kodu TRSEXIM92214Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 256.247.028Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 10,15 12.968.918,33 Evet2 17.09.2020 16.09.2020 17.09.20203 17.03.2021 16.03.2021 17.03.20214 17.09.2021 16.09.2021 17.09.20215 17.03.2022 16.03.2022 17.03.20226 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2018 tarih ve 54/1251 sayılı kararı ile onaylanan 500.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı limitimiz çerçevesinde, Bankamız tarafından tahsisli satış yöntemi ile 17.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 3 yıl vadeli, 256.247.028 Türk Lirası nominal değerli, TRSEXIM92214 ISIN kodlu Özel Sektör tahvilinin 1. Kupon ödemesi bugün (17.03.2020) gerçekleştirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhrac Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830130BIST