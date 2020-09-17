***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.09.2020 15:10
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahsisli Olarak Satışı Gerçekleştirilen 1095 Gün Vadeli Tahvilin Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 1.095
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRSEXIM92214
Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 256.247.028
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 10,15 12.968.918,33 Evet
2 17.09.2020 16.09.2020 17.09.2020 8,3 10.721.631,89 Evet
3 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021
4 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021
5 17.03.2022 16.03.2022 17.03.2022
6 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2018 tarih ve 54/1251 sayılı kararı ile onaylanan 500.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı limitimiz çerçevesinde, Bankamız tarafından tahsisli satış yöntemi ile 17.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 3 yıl vadeli, 256.247.028 Türk Lirası nominal değerli, TRSEXIM92214 ISIN kodlu Özel Sektör tahvilinin 2. Kupon ödemesi bugün (17.09.2020) gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhrac Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875451
BIST