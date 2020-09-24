***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıVadesi 14.09.2028Vade (Gün Sayısı) 3.640Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSEXIM92818Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 27.09.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.901.759.000Kupon Sayısı 20Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.03.2019 27.03.2019 28.03.2019 181.513.730,73 Evet2 26.09.2019 25.09.2019 26.09.2019 181.513.730,73 Evet3 26.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 181.513.730,73 Evet4 24.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 181.513.730,72 Evet5 25.03.2021 24.03.2021 25.03.20216 23.09.2021 22.09.2021 23.09.20217 24.03.2022 23.03.2022 24.03.20228 22.09.2022 21.09.2022 22.09.20229 23.03.2023 22.03.2023 23.03.202310 21.09.2023 20.09.2023 21.09.202311 21.03.2024 20.03.2024 21.03.202412 19.09.2024 18.09.2024 19.09.202413 20.03.2025 19.03.2025 20.03.202514 18.09.2025 17.09.2025 18.09.202515 19.03.2026 18.03.2026 19.03.202616 17.09.2026 16.09.2026 17.09.202617 18.03.2027 17.03.2027 18.03.202718 16.09.2027 15.09.2027 16.09.202719 16.03.2028 15.03.2028 16.03.202820 14.09.2028 13.09.2028 14.09.2028Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 01.10.2018 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 27.09.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 2.901.759.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSEXIM92818 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin 4. Kupon ödemesi bugün (24.09.2020) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876439BIST