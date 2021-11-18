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***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.11.2021 18:30
***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 17.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 256.247.028 Türk Lirası nominal değerli tahvilin tamamı için geri alım yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 1.095
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRSEXIM92214
Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 256.247.028
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 10,15 12.968.918,33 Evet
2 17.09.2020 16.09.2020 17.09.2020 8,3 10.721.631,89 Evet
3 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 9,25 11.754.051,17 Evet
4 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021
5 17.03.2022 16.03.2022 17.03.2022
6 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Erken İtfa Bilgileri
Erken İtfa Talebi Başlangıç Saati 12:00
Erken İtfa Tarihi 18.11.2021
Kayıt Tarihi 17.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.11.2021
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar 256.247.028
Döviz Cinsi TRY
Ödemesi Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2018 tarih ve 54/1251 sayılı kararı ile onaylanan 500.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı limitimiz çerçevesinde, Bankamız tarafından tahsisli satış yöntemi ile 17.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 3 yıl vadeli, 256.247.028 Türk Lirası nominal değerli, TRSEXIM92214 ISIN kodlu Özel Sektör tahvilinin 3. Kupon ödemesi bugün (17.03.2021) gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhrac Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978547


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Cumhuriyet 4.386 4.452 179,00  
Tam 4.357 4.485 188,88  
Yarım 2.106 2.169 91,37  
Çeyrek 1.056 1.085 45,68  
Gümüş.Ons 24,87 24,89 -0,17  
Gümüş Gr. 8,86 8,87 0,30  
B. Petrol 80,72 80,72 0,44  
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