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***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.03.2022 09:16
***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 14.09.2028
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSEXIM92818
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 27.09.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.901.759.000
Kupon Sayısı 20

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.03.2019 27.03.2019 28.03.2019 181.513.730,73 Evet
2 26.09.2019 25.09.2019 26.09.2019 181.513.730,73 Evet
3 26.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 181.513.730,73 Evet
4 24.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 181.513.730,72 Evet
5 25.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 181.513.730,72 Evet
6 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 181.513.730,72 Evet
7 24.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 181.513.730,72 Evet
8 22.09.2022 21.09.2022 22.09.2022
9 23.03.2023 22.03.2023 23.03.2023
10 21.09.2023 20.09.2023 21.09.2023
11 21.03.2024 20.03.2024 21.03.2024
12 19.09.2024 18.09.2024 19.09.2024
13 20.03.2025 19.03.2025 20.03.2025
14 18.09.2025 17.09.2025 18.09.2025
15 19.03.2026 18.03.2026 19.03.2026
16 17.09.2026 16.09.2026 17.09.2026
17 18.03.2027 17.03.2027 18.03.2027
18 16.09.2027 15.09.2027 16.09.2027
19 16.03.2028 15.03.2028 16.03.2028
20 14.09.2028 13.09.2028 14.09.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 01.10.2018 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 27.09.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 2.901.759.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSEXIM92818 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin 7. Kupon ödemesi 24.03.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012842


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