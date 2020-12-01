***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi06/10/2020Mevcut Sermaye (TL)7160000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)2110000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)750000000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 10,47Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)1360000000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 18,99Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil Tarihi01/12/2020AçıklamalarBankamız çıkarılmış sermayesinin 10.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 750.000.000 TL T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nakden, 1.360.000.000,00 TL yedek akçelerden karşılanmak suretiyle toplam 2.110.000.000 TL artırılarak, 7.160.000.000,00 TL'den 9.270.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi işlemleri tamamlanmış ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş olup, 01.12.2020 tarih ve 10214 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890828BIST