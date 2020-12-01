***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
01.12.2020 18:14
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/10/2020
Mevcut Sermaye (TL)
7160000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
2110000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
750000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 10,47
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
1360000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 18,99
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
01/12/2020
Açıklamalar
Bankamız çıkarılmış sermayesinin 10.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 750.000.000 TL T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nakden, 1.360.000.000,00 TL yedek akçelerden karşılanmak suretiyle toplam 2.110.000.000 TL artırılarak, 7.160.000.000,00 TL'den 9.270.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi işlemleri tamamlanmış ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş olup, 01.12.2020 tarih ve 10214 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890828
BIST