***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
01.12.2020 18:26
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/10/2020
Mevcut Sermaye (TL)
7160000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
9270000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
750000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 10,47
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
1360000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 18,99
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
01/12/2020
Açıklamalar
Artırım/Azaltım sonrası sermaye alanı güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890844
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 41,71
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.325
En Düşük
1.288
18:057,8444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
18:059,4496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1138
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
18:05457,56
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 10,54
|Açılış
|: 457,56
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|11,33
|1.289.981
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|113.528.855
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.368.668
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|72.145.006
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|245.210.788
|% 10,00
|
|BASCM
|11,37
|668.955
|% -9,98
|
|RODRG
|16,92
|14.311.274
|% -9,62
|
|KERVN
|1,14
|783.079
|% -9,52
|
|MARKA
|6,71
|5.116.107
|% -7,45
|
|GLRYH
|14,31
|14.665.531
|% -5,86
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|PETKM
|4,26
|983.562.751
|% 1,67
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,99
|943.888.064
|% 4,55
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8366
|7,8444
|% 0,24
|
|Euro
|9,4377
|9,4496
|% 1,22
|
|Sterlin
|10,4723
|10,5249
|% 0,70
|
|Frank
|8,6872
|8,7396
|% 1,29
|
|Riyal
|2,0888
|2,0993
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|32,77
|
|Altın Gr.
|457
|457
|10,41
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|1,06
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,29
|
|B. Petrol
|47,13
|47,13
|-0,75
|