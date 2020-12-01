***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi06/10/2020Mevcut Sermaye (TL)7160000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)9270000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)750000000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 10,47Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)1360000000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 18,99Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil Tarihi01/12/2020AçıklamalarArtırım/Azaltım sonrası sermaye alanı güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890844BIST