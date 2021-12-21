***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi04/10/2021Mevcut Sermaye (TL)9270000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)10800000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)100000000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 1,08Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)1430000000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 15,43Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil Tarihi21/12/2021AçıklamalarBankamız çıkarılmış sermayesinin 17.500.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 100.000.000 TL T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nakden, 1.430.000.000,00 TL yedek akçelerden karşılanmak suretiyle toplam 1.530.000.000 TL artırılarak, 9.270.000.000,00 TL'den 10.800.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi işlemleri tamamlanmış ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, 21.12.2021 tarih ve 10477 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985327BIST