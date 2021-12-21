***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
21.12.2021 20:51
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/10/2021
Mevcut Sermaye (TL)
9270000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
10800000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
100000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 1,08
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
1430000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 15,43
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
21/12/2021
Açıklamalar
Bankamız çıkarılmış sermayesinin 17.500.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 100.000.000 TL T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nakden, 1.430.000.000,00 TL yedek akçelerden karşılanmak suretiyle toplam 1.530.000.000 TL artırılarak, 9.270.000.000,00 TL'den 10.800.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi işlemleri tamamlanmış ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, 21.12.2021 tarih ve 10477 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985327
BIST