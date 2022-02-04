***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi29/12/2021Mevcut Sermaye (TL)10800000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)13800000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)3000000000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 27,78Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 0Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil Tarihi03/02/2022AçıklamalarBankamız çıkarılmış sermayesinin 17.500.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 3.000.000.000 TL T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nakden karşılanmak suretiyle 3.000.000.000,00 TL artırılarak,10.800.000.000,00 TL'den 13.800.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi işlemleri tamamlanmış ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, 03.02.2022 tarih ve 10509 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999456BIST