***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
04.02.2022 12:13
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/12/2021
Mevcut Sermaye (TL)
10800000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
13800000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
3000000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 27,78
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
03/02/2022
Açıklamalar
Bankamız çıkarılmış sermayesinin 17.500.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 3.000.000.000 TL T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nakden karşılanmak suretiyle 3.000.000.000,00 TL artırılarak,10.800.000.000,00 TL'den 13.800.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi işlemleri tamamlanmış ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, 03.02.2022 tarih ve 10509 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999456
BIST