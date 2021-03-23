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***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.03.2021 12:30



***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RIZA TUNA TURAGAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
ALİ GÜNEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
OSMAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Denetim Komitesi Üyesi
NAİL OLPAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Denetim Komitesi Üyesi
İSMAİL GÜLLE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
FAHRİYE ALEV ARKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ŞAKİR ERCAN GÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RIZA TUNA TURAGAY YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Üst Düzey Yönetici
ALİ GÜNEY YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
OSMAN ÇELİK YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici
NAİL OLPAK YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici
İSMAİL GÜLLE YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici
FAHRİYE ALEV ARKAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici
ŞAKİR ERCAN GÜL YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919916


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Tam 2.889 2.962 8,83  
Yarım 1.396 1.433 4,27  
Çeyrek 700 716 2,13  
Gümüş.Ons 25,29 25,33 -0,45  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 0,00  
B. Petrol 62,41 62,41 -2,21  
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