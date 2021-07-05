***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.07.2021 10:32
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 17.500.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946079
BIST
10:571.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,86
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.385
En Düşük
1.376
10:578,6861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0065
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7122
En Düşük
8,6549
10:5710,3207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0224
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3419
En Düşük
10,2698
10:57501,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,27
|Açılış
|: 501,07
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,35
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler10:57
|BRYAT
|322,30
|26.828.583
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.085.939
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.490.935
|% 10,00
|
|ALCAR
|291,00
|19.562.394
|% 9,98
|
|SELVA
|5,90
|17.541.682
|% 9,87
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|PKENT
|2.305,80
|1.118.021
|% -9,93
|
|METUR
|5,13
|9.618.641
|% -5,00
|
|VERTU
|22,96
|11.209.234
|% -3,53
|
|SNGYO
|4,45
|23.820.933
|% -3,47
|
|THYAO
|13,97
|415.071.763
|% 1,67
|
|GARAN
|8,47
|192.095.950
|% 0,83
|
|ARCLK
|32,74
|174.727.419
|% 1,11
|
|SASA
|29,12
|148.903.412
|% 1,75
|
|MEDTR
|31,92
|144.484.884
|% 3,64
|
|PEKGY
|1,24
|44.462.467
|% 2,48
|
|THYAO
|13,97
|415.071.763
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,20
|55.124.088
|% 0,46
|
|GARAN
|8,47
|192.095.950
|% 0,83
|
|IZMDC
|2,59
|46.565.330
|% 4,44
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6830
|8,6861
|% 0,07
|
|Euro
|10,3110
|10,3207
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,9748
|12,0349
|% 0,05
|
|Frank
|9,3734
|9,4299
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3065
|2,3181
|% -0,03
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|5,00
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,60
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|0,08
|