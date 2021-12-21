***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.12.2021 21:53
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RIZA TUNA TURAGAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
ALİ GÜNEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
NAİL OLPAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Denetim Komitesi Üyesi
İSMAİL GÜLLE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
FAHRİYE ALEV ARKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
DUYGU GÜVEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Denetim Komitesi Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RIZA TUNA TURAGAY YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Üst Düzey Yönetici
ALİ GÜNEY YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
NAİL OLPAK YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici
İSMAİL GÜLLE YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetic
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0511,3208
En Yüksek
|Değişim
|: -7,13%
|| -0,8691
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,9191
En Yüksek
|Değişim
|: -6,65%
|| -0,9210
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05655,11
En Yüksek
|Değişim
|: -7,44%
|| -52,69
|Açılış
|: 655,11
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2357
|11,3138
|% -7,19
|
|Euro
|12,7253
|12,9136
|% -6,69
|
|Sterlin
|15,0730
|15,1486
|% -7,27
|
|Frank
|12,2280
|12,3017
|% -7,50
|
|Riyal
|2,9929
|3,0079
|% -7,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,85
|
|Altın Gr.
|655
|656
|-52,29
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|-0,66
|
|B. Petrol
|76,30
|76,30
|1,02
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GWIND
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 467, 490 adet işlem
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17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
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17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
-
17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem