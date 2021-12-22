***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.12.2021 08:38
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.800.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
T.C. HAZİNESİ 10800000000
17:421.807
En Yüksek
|Değişim
|: -4,48%
|| -84,71
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
17:4212,5148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0498
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,7919
En Düşük
12,0745
17:4214,1793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0296
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,8602
En Düşük
13,6023
17:42718,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,75
|Açılış
|: 718,44
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler17:42
|BURCE
|33,78
|32.215.821
|% 694,82
|
|KRDMD
|9,30
|1.756.636.297
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,50
|55.251.886
|% 294,39
|
|KRDMA
|7,98
|101.761.135
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,16
|50.760.487
|% 249,58
|
|YESIL
|1,86
|17.133.515
|% -88,26
|
|ITTFH
|1,27
|11.830.085
|% -41,47
|
|KLGYO
|1,69
|26.617.991
|% -33,73
|
|IHLGM
|0,81
|16.015.725
|% -27,68
|
|ICBCT
|5,48
|10.677.932
|% -22,49
|
|GARAN
|11,95
|4.572.257.737
|% 5,01
|
|SISE
|13,28
|3.286.901.344
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.007.425.280
|% -9,98
|
|THYAO
|19,21
|2.300.151.565
|% -3,61
|
|YKBNK
|3,46
|2.120.534.177
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,46
|2.120.534.177
|% 2,98
|
|GARAN
|11,95
|4.572.257.737
|% 5,01
|
|TSKB
|1,47
|401.485.331
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|601.689.712
|% -0,46
|
|SISE
|13,28
|3.286.901.344
|% -9,97
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4739
|12,5148
|% -0,40
|
|Euro
|14,1042
|14,1793
|% -0,21
|
|Sterlin
|16,5689
|16,6520
|% -0,01
|
|Frank
|13,4609
|13,5420
|% -0,32
|
|Riyal
|3,3096
|3,3262
|% -0,50
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,19
|
|Altın Gr.
|718
|718
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,07
|9,08
|0,02
|
|B. Petrol
|74,12
|74,12
|0,16
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem
-
17:51GOODY
Yüzde -7.65 oranında düşüşle 8.81 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 074, 903 adet işlem