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***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.02.2022 18:09
***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT ZAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
RIZA TUNA TURAGAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
ALİ GÜNEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
NAİL OLPAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Denetim Komitesi Üyesi
İSMAİL GÜLLE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
FAHRİYE ALEV ARKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
DUYGU GÜVEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Denetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT ZAMAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
RIZA TUNA TURAGAY YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Üst Düzey Yönetici
ALİ GÜNEY YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
NAİL OLPAK YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici
İSMAİL GÜLLE YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici
FAHRİYE ALEV ARKAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici
DUYGU GÜVEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004617


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Cumhuriyet 5.619 5.704 -466,00  
Tam 5.596 5.742 -463,92  
Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,92 23,94 -0,22  
Gümüş Gr. 10,68 10,70 -0,18  
B. Petrol 94,35 94,35 -1,07  
Seans Raporu 18:05
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