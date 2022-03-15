***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.03.2022 14:36
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 30.000.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010537
BIST
15:242.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,17
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
15:2414,6355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,1444
|Açılış
|: 14,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
15:2416,1182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0701
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
15:24903,75
En Yüksek
|Değişim
|: -2,60%
|| -24,17
|Açılış
|: 903,75
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler15:24
|PKENT
|397,20
|31.984.372
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|37.651.395
|% 9,99
|
|AYEN
|9,96
|63.176.239
|% 9,69
|
|TSPOR
|5,68
|475.403.348
|% 9,02
|
|RAYSG
|12,70
|3.130.936
|% 7,81
|
|GRSEL
|8,89
|299.178.154
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.267.111
|% -5,08
|
|KZBGY
|46,74
|6.417.147
|% -4,50
|
|THYAO
|26,94
|1.875.842.167
|% 1,20
|
|FROTO
|278,00
|1.760.362.508
|% 3,65
|
|KRDMD
|14,83
|1.566.889.714
|% 0,34
|
|GARAN
|11,93
|1.324.370.375
|% 0,59
|
|EREGL
|34,60
|1.186.167.021
|% 0,58
|
|KARSN
|4,12
|795.117.436
|% 5,91
|
|YKBNK
|3,84
|709.575.528
|% 2,40
|
|DOHOL
|3,34
|499.028.944
|% 0,30
|
|ODAS
|1,56
|196.184.907
|% 1,30
|
|GARAN
|11,93
|1.324.370.375
|% 0,59
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6272
|14,6355
|% -0,98
|
|Euro
|16,0889
|16,1182
|% -0,43
|
|Sterlin
|18,9910
|19,0863
|% -0,95
|
|Frank
|15,4655
|15,5586
|% -1,44
|
|Riyal
|3,8741
|3,8935
|% -1,45
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-31,00
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-24,55
|
|Cumhuriyet
|5.977
|6.067
|-182,00
|
|Tam
|5.958
|6.109
|-159,64
|
|Yarım
|2.880
|2.955
|-77,22
|
|Çeyrek
|1.444
|1.477
|-38,61
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,34
|
|B. Petrol
|99
|99
|-7,69
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866