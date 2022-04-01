***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT ZAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey YöneticiRIZA TUNA TURAGAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey YöneticiALİ GÜNEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiNAİL OLPAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Denetim Komitesi ÜyesiİSMAİL GÜLLE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Denetim Komitesi ÜyesiFAHRİYE ALEV ARKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiMEHMET ESAT MERT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014981BIST