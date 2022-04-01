***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2022 15:00
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT ZAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
RIZA TUNA TURAGAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
ALİ GÜNEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
NAİL OLPAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Denetim Komitesi Üyesi
İSMAİL GÜLLE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Denetim Komitesi Üyesi
FAHRİYE ALEV ARKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
MEHMET ESAT MERT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014981
BIST
15:242.251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 17,74
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
15:2414,6958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0242
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
15:2416,2519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
15:24911,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,30
|Açılış
|: 911,74
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler15:24
|ULUSE
|124,60
|4.124.634
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.919.035
|% 9,91
|
|ASUZU
|80,95
|163.073.081
|% 8,22
|
|YKSLN
|7,80
|120.573.616
|% 8,03
|
|KONKA
|14,14
|84.747.786
|% 7,69
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|344,90
|71.728.799
|% -7,98
|
|ITTFH
|1,37
|49.483.285
|% -5,52
|
|AKFGY
|3,14
|24.492.851
|% -5,42
|
|AYCES
|68,60
|2.722.968
|% -4,79
|
|GARAN
|12,49
|4.530.409.074
|% 2,38
|
|THYAO
|32,72
|2.505.047.619
|% 1,43
|
|PETKM
|9,40
|2.054.343.097
|% 4,10
|
|TUPRS
|227,70
|1.779.415.228
|% 6,20
|
|KRDMD
|15,42
|1.686.107.734
|% 0,78
|
|GARAN
|12,49
|4.530.409.074
|% 2,38
|
|PETKM
|9,40
|2.054.343.097
|% 4,10
|
|AKBNK
|7,33
|1.486.164.445
|% 0,96
|
|ODAS
|1,74
|345.736.880
|% 2,96
|
|YKBNK
|4,13
|784.836.911
|% 1,23
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6902
|14,6958
|% 0,16
|
|Euro
|16,2436
|16,2519
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,2284
|19,3248
|% 0,03
|
|Frank
|15,8281
|15,9234
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9048
|3,9243
|% 0,17
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-8,93
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.033
|6.124
|-35,00
|
|Tam
|6.006
|6.155
|-31,16
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|-15,07
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,53
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,55
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,93
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:39ISFIN
Yüzde 5.43 oranında artışla 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 373, 887 adet işlem
-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 07 artarak (% 1.05 ) 2, 503
-
15:38XU100
Endeks 2, 252 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 29, 002.00 milyon TL de
-
15:38KONKA
Yüzde 7.39 oranında artışla 14.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 107, 845 adet işlem
-
15:37MIPAZ
Yüzde 4.02 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 293, 262 adet işlem