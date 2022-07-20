***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.07.2022 15:03
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÇAĞLAR KARATAŞ Müdür 0.216.666.55.87 ckaratas@eximbank.gov.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046932
BIST
16:162.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,57
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:1617,5956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0360
|Açılış
|: 17,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:1618,0062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0377
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:16966,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,73
|Açılış
|: 966,64
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:16
|ULUSE
|187,00
|10.108.595
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|48.297.702
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.013.837
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.355
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,56
|133.304.609
|% -8,59
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,59
|125.150.246
|% -6,75
|
|KONYA
|1.229,70
|74.104.026
|% -6,56
|
|CANTE
|53,20
|28.648.946
|% -4,40
|
|THYAO
|50,60
|2.718.343.296
|% -0,98
|
|SISE
|21,18
|1.501.726.053
|% 0,00
|
|EREGL
|27,94
|904.904.885
|% 0,87
|
|SASA
|42,56
|798.709.361
|% 1,77
|
|KCHOL
|35,16
|779.714.183
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,97
|737.990.797
|% -1,66
|
|ODAS
|3,55
|514.579.865
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,24
|153.886.247
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,54
|562.147.810
|% 0,22
|
|TSKB
|2,26
|226.745.484
|% 2,26
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5811
|17,5956
|% 0,21
|
|Euro
|17,9964
|18,0062
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,0152
|21,1206
|% 0,10
|
|Frank
|18,0725
|18,1814
|% 0,16
|
|Riyal
|4,6652
|4,6886
|% 0,11
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-0,50
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,47
|
|Cumhuriyet
|6.555
|6.654
|24,00
|
|Tam
|6.578
|6.636
|5,00
|
|Yarım
|3.205
|3.243
|2,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,76
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, HALKB, THYAO
-
16:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, TAVHL
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 98 artarak (% 0.14 ) 2, 208
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, YUNSA, DOBUR, ULUSE, VAKKO, BOSSA, KLRHO, UFUK, ATSYH, POLTK
-
16:31
FADE, RHEAG, YUNSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında