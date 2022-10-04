Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.10.2022 18:05
***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Hakan Uzun Genel Müdür Yardımcısı
Pelin Özkan Müdür
Necmettin Özata Müdür
Ayşe Eda Özel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067096


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.458
Değişim :  1,94% |  65,90
Açılış :  3.436  
Önceki Kapanış :  3.392  
En Yüksek
3.481 En Düşük
3.400
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSA 66,00 530.262.081 % 10,00  
SEKFK 8,37 40.673.591 % 9,99  
DERHL 4,41 103.486.450 % 9,98  
DAPGM 43,88 48.580.543 % 9,97  
SASA 78,40 3.414.181.163 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5696 18,5753 % 0,14  
Euro 18,5404 18,5485 % 1,76  
Sterlin 21,1541 21,2602 % 1,03  
Frank 18,8684 18,9820 % 1,34  
Riyal 4,9261 4,9508 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.726 26,30  
Altın Gr. 1.030 1.030 16,00  
Cumhuriyet 6.812 6.915 129,00  
Tam 6.867 6.959 86,00  
Yarım 3.346 3.400 43,00  
Çeyrek 1.676 1.700 21,00  
Gümüş.Ons 21,17 21,19 0,47  
Gümüş Gr. 12,62 12,64 0,28  
B. Petrol 91,84 91,84 2,98  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru