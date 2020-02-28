***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.02.2020 19:45
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2020
Karar Sayısı
29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi : Karar Sayısı : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı 31.12.2019 dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun •Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, •İşin gelişimi ve performansını ve Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, kabul ve beyan ederiz. Osman ÇELİK Nail OLPAK Ali GÜNEY
Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
Hüseyin ŞAHİN Taner YAVUZ
Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı V. Muhasebe ve Finansal Raporlama Daire Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823047
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
18:056,2391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0387
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0428
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
18:05317,74
En Yüksek
|Değişim
|: -2,60%
|| -8,48
|Açılış
|: 317,71
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
316,31
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.818.959
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.240.018
|% 12,91
|
|TSPOR
|5,95
|64.865.302
|% 10,80
|
|MEMSA
|0,37
|1.783.275
|% 8,82
|
|MZHLD
|14,80
|69.482
|% 8,42
|
|BUCIM
|3,39
|1.776.672
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,51
|52.421.750
|% -11,70
|
|DMSAS
|3,64
|12.359.713
|% -10,34
|
|YBTAS
|4.221,00
|135.072
|% -10,00
|
|IHEVA
|3,27
|4.441.634
|% -9,92
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ASELS
|27,50
|1.142.250.196
|% -1,72
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|343.325.331
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,39
|234.034.655
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|182.022.258
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|276.055.608
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9346
|7,9744
|% -0,45
|
|Frank
|6,4135
|6,4521
|% 0,65
|
|Riyal
|1,6576
|1,6659
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-55,83
|
|Altın Gr.
|317
|317
|-9,11
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,63
|-1,03
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,18
|
|B. Petrol
|49,91
|49,91
|-1,82
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58SKTAS
Yüzde -7.42 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 424 adet işlem
-
17:57HUBVC
Yüzde -24.44 oranında düşüşle 25.84 lira fiyatla işlem gören hissede 671, 985 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5660, 33 kaybederek (% -4.30 ) 125, 978
-
17:56XU100
Endeks 105, 645 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 32 altında . İşlem hacmi 8, 823.00 milyon TL de
-
17:55ULKER
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 183 adet işlem