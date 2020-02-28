***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi28/02/2020Karar Sayısı29Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi : Karar Sayısı : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı 31.12.2019 dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Olmayan Bağımsız Denetim Raporlarını da içeren Faaliyet Raporu'nun •Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, •İşin gelişimi ve performansını ve Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, kabul ve beyan ederiz. Osman ÇELİK Nail OLPAK Ali GÜNEYYönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi ÜyesiYönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi ÜyesiYönetim Kurulu Üyesi/Genel MüdürHüseyin ŞAHİN Taner YAVUZFinansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı V. Muhasebe ve Finansal Raporlama Daire Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823047BIST