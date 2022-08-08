***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
08.08.2022 18:46
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2022
Karar Sayısı
110
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
11:022.803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 7,50
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.803
En Düşük
2.781
11:0217,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0158
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9734
En Düşük
17,9108
11:0218,3693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0711
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3720
En Düşük
18,2767
11:021.031,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.031,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.034,02
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler11:02
|KRTEK
|22,00
|37.491.064
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|41.374.515
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|38.170.691
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|28.671.420
|% 9,96
|
|VKFYO
|6,45
|4.006.547
|% 9,88
|
|ASUZU
|240,60
|7.424.435
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|117.660.296
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,20
|10.997.318
|% -9,36
|
|ORMA
|36,86
|167.381
|% -6,30
|
|THYAO
|59,35
|1.526.268.532
|% 1,02
|
|ISCTR
|6,06
|631.656.323
|% -4,72
|
|SASA
|52,15
|621.776.547
|% 0,29
|
|TUPRS
|278,70
|532.399.695
|% 1,90
|
|EREGL
|28,66
|499.514.337
|% -0,14
|
|ISCTR
|6,06
|631.656.323
|% -4,72
|
|EKGYO
|3,39
|325.403.001
|% -1,45
|
|YKBNK
|5,22
|399.211.628
|% 0,38
|
|ALBRK
|1,61
|106.947.550
|% 3,87
|
|SKBNK
|2,29
|122.885.817
|% 0,00
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9592
|17,9654
|% 0,09
|
|Euro
|18,3585
|18,3693
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,6458
|21,7544
|% 0,26
|
|Frank
|18,7593
|18,8723
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7643
|4,7882
|% 0,19
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|1,77
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,62
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.918
|6.975
|-12,00
|
|Yarım
|3.371
|3.410
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.704
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,04
|
|B. Petrol
|95,68
|95,68
|-0,97
|
Seans Raporu
11:02
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11:17ARMDA
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11:16RODRG
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11:15
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 82 artarak (% 0.11 ) 2, 475
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11:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, KRTEK, VKFYO, NTGAZ, OBASE