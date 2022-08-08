***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi08/08/2022Karar Sayısı110Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı30.06.2022 Dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara ilişkin Açıklama ve Dipnotların Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu'nunKarar Tarihi : 08.08.2022Karar sayısı : 110Sermaye Piyasası Kurulu'nunSermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk BeyanıBankamızın 30.06.2022 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde· Finansal tabloların Bankamızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,· Finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,kabul ve beyan ederiz.Nail OLPAKİsmail GÜLLEAli GÜNEYYönetim Kurulu Üyesi/DenetimYönetim Kurulu Üyesi/DenetimYönetim Kurulu Üyesi/Komitesi ÜyesiKomitesi ÜyesiGenel MüdürTaner YAVUZTolga ZENGİNGÖNÜLFinansal Raporlamadan SorumluMali İşler DirektörüGenel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053128BIST