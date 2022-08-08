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***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

08.08.2022 18:46
***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2022
Karar Sayısı
110
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                               30.06.2022 Dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara ilişkin Açıklama ve Dipnotların Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi        : 08.08.2022
Karar sayısı        : 110
 
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı
 
 
Bankamızın 30.06.2022 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,
 
Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
 
·      Finansal tabloların Bankamızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
·      Finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
kabul ve beyan ederiz.
Nail OLPAK
İsmail GÜLLE
Ali GÜNEY

Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim 
Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim 
Yönetim Kurulu Üyesi/

Komitesi Üyesi
Komitesi Üyesi
Genel Müdür

Taner YAVUZ 
Tolga ZENGİNGÖNÜL

Finansal Raporlamadan Sorumlu 
Mali İşler Direktörü

Genel Müdür Yardımcısı 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053128


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Yarım 3.367 3.417 1,00  
Çeyrek 1.688 1.708 1,00  
Gümüş.Ons 20,46 20,48 -0,20  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 -0,13  
B. Petrol 96,19 96,19 -0,46  
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