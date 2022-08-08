***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
08.08.2022 18:46
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2022
Karar Sayısı
110
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30.06.2022 Dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara ilişkin Açıklama ve Dipnotların Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi : 08.08.2022
Karar sayısı : 110
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı
Bankamızın 30.06.2022 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,
Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
· Finansal tabloların Bankamızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
· Finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
kabul ve beyan ederiz.
Nail OLPAK
İsmail GÜLLE
Ali GÜNEY
Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim
Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim
Yönetim Kurulu Üyesi/
Komitesi Üyesi
Komitesi Üyesi
Genel Müdür
Taner YAVUZ
Tolga ZENGİNGÖNÜL
Finansal Raporlamadan Sorumlu
Mali İşler Direktörü
Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053128
BIST