***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi24/02/2023Karar Sayısı16Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nunKarar Tarihi : 24.02.2023Karar Sayısı : 16Sermaye Piyasası Kurulu'nunSermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı31.12.2022 dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Bağımsız Denetim Raporu ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile Finansal Tablolara İlişkin Dipnotları da içeren Faaliyet Raporu'nun· Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,İşin gelişimi ve performansını, Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, kabul ve beyan ederiz.Nail OLPAKMustafa GÜLTEPEAli GÜNEYYönetim Kurulu Üyesi/DenetimYönetim Kurulu Üyesi/DenetimYönetim Kurulu Üyesi/Komitesi ÜyesiKomitesi ÜyesiGenel MüdürTaner YAVUZAyşe Merve HAKSALFinansal Raporlamadan SorumluStratejik Planlama DirektörüGenel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116862BIST