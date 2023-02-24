***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
24.02.2023 19:24
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/02/2023
Karar Sayısı
16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi : 24.02.2023
Karar Sayısı : 16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı
31.12.2022 dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Bağımsız Denetim Raporu ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile Finansal Tablolara İlişkin Dipnotları da içeren Faaliyet Raporu'nun
· Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
·
İşin gelişimi ve performansını, Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, kabul ve beyan ederiz.
Nail OLPAK
Mustafa GÜLTEPE
Ali GÜNEY
Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim
Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim
Yönetim Kurulu Üyesi/
Komitesi Üyesi
Komitesi Üyesi
Genel Müdür
Taner YAVUZ
Ayşe Merve HAKSAL
Finansal Raporlamadan Sorumlu
Stratejik Planlama Direktörü
Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116862
BIST