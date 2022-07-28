***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
28.07.2022 16:20
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Bankamızın sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren ve ilk kez hazırlamış olduğu Türk Eximbank 2021 Sürdürülebilirlik Raporu 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Gününde Bankamız internet sitesinde paylaşılmıştır. https://www.eximbank.gov.tr/tr/hakkimizda/surdurulebilirlik/raporlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048586
BIST
16:542.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,60
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:5417,9017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0226
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:5418,2069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0674
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:541.007,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 10,39
|Açılış
|: 1.007,92
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:53
|PRKAB
|29,04
|259.068.341
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.787.145
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.283.128
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.228.128
|% -9,95
|
|FENER
|49,84
|333.429.018
|% -8,72
|
|MTRKS
|57,50
|19.734.425
|% -7,48
|
|YEOTK
|88,30
|219.273.092
|% -5,10
|
|THYAO
|49,68
|2.582.442.223
|% -0,04
|
|SISE
|21,36
|1.570.057.678
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,66
|1.197.646.115
|% -3,12
|
|AKBNK
|8,51
|1.085.785.226
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,18
|1.023.756.457
|% -1,24
|
|EKGYO
|3,18
|1.023.756.457
|% -1,24
|
|YKBNK
|4,66
|1.197.646.115
|% -3,12
|
|SKBNK
|1,62
|299.129.489
|% 0,00
|
|ODAS
|3,74
|575.233.229
|% 1,36
|
|TSKB
|2,59
|391.427.525
|% -1,15
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8957
|17,9041
|% 0,14
|
|Euro
|18,1876
|18,2171
|% -0,31
|
|Sterlin
|21,6960
|21,8048
|% 0,11
|
|Frank
|18,6423
|18,7546
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7577
|4,7816
|% 0,24
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|14,43
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|12,20
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|70,00
|
|Tam
|6.728
|6.794
|3,00
|
|Yarım
|3.278
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.660
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|0,42
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,56
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