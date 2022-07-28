***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren ve ilk kez hazırlamış olduğu Türk Eximbank 2021 Sürdürülebilirlik Raporu 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Gününde Bankamız internet sitesinde paylaşılmıştır. https://www.eximbank.gov.tr/tr/hakkimizda/surdurulebilirlik/raporlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048586BIST