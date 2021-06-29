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***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

29.06.2021 17:27



***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2/6 sayılı kararı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında 750 milyon ABD Doları nominal tutarda, 5 yıl vadeli bir tahvil ihracına yönelik tertip ihraç belgesi için 28.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin vade 06.07.2026 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda tahvilin satış işlemleri 30.06.2021 tarihinde tamamlanacak olup ihraç tutarı aynı tarihte hesaplarımıza geçecektir.
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu
Reg S: XS2332876106 144A:
US90016LAA44

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü
Tahvil

Satış Şekli
Yurt Dışı Satış

İhracın Nominal Tutarı
750.000.000,-ABD Doları

Satılan Nominal Tutar
750.000.000,-ABD Doları

İhraç Fiyatı
99,462

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi
06.07.2026

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Anapara ve ödemesi vade tarihinde tek seferde, faiz ödemeleri 6 ayda bir yapılacaktır.

İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı
5,750





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944863


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Yarım 1.566 1.607 -2,89  
Çeyrek 785 803 -1,45  
Gümüş.Ons 26,03 26,06 0,28  
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B. Petrol 75,00 75,00 0,72  
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