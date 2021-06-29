***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.06.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2/6 sayılı kararı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında 750 milyon ABD Doları nominal tutarda, 5 yıl vadeli bir tahvil ihracına yönelik tertip ihraç belgesi için 28.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin vade 06.07.2026 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda tahvilin satış işlemleri 30.06.2021 tarihinde tamamlanacak olup ihraç tutarı aynı tarihte hesaplarımıza geçecektir.İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN KoduReg S: XS2332876106 144A:US90016LAA44İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının TürüTahvilSatış ŞekliYurt Dışı Satışİhracın Nominal Tutarı750.000.000,-ABD DolarıSatılan Nominal Tutar750.000.000,-ABD Dolarıİhraç Fiyatı99,462İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi06.07.2026İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıAnapara ve ödemesi vade tarihinde tek seferde, faiz ödemeleri 6 ayda bir yapılacaktır.İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı5,750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944863BIST