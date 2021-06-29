***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
29.06.2021 17:27
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2/6 sayılı kararı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında 750 milyon ABD Doları nominal tutarda, 5 yıl vadeli bir tahvil ihracına yönelik tertip ihraç belgesi için 28.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin vade 06.07.2026 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda tahvilin satış işlemleri 30.06.2021 tarihinde tamamlanacak olup ihraç tutarı aynı tarihte hesaplarımıza geçecektir.
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu
Reg S: XS2332876106 144A:
US90016LAA44
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü
Tahvil
Satış Şekli
Yurt Dışı Satış
İhracın Nominal Tutarı
750.000.000,-ABD Doları
Satılan Nominal Tutar
750.000.000,-ABD Doları
İhraç Fiyatı
99,462
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi
06.07.2026
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Anapara ve ödemesi vade tarihinde tek seferde, faiz ödemeleri 6 ayda bir yapılacaktır.
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı
5,750
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944863
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.352
18:058,7020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0319
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
18:0510,3381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0595
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
18:05495,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,37
|Açılış
|: 495,93
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,72
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7004
|8,7020
|% -0,37
|
|Euro
|10,3126
|10,3381
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,9717
|12,0318
|% -0,67
|
|Frank
|9,3653
|9,4217
|% -0,81
|
|Riyal
|2,3130
|2,3246
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|11,13
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,31
|0,06
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,72
|