***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
16.02.2023 10:26
***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2022 tarih ve 70/1706 sayılı kararı çerçevesinde, yurt dışında ihraç edilecek 20.000.000 GBP nominal tutarda, 90 gün vadeli bir finansman bonosu yönelik tertip ihraç belgesi için 15.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin vade 17.05.2023 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda ihracın satış işlemleri 16.02.2023 tarihinde tamamlanacak olup ihraç tutarı aynı tarihte hesaplarımıza geçecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113851
BIST
10:565.203
En Yüksek
|Değişim
|: 5,10%
|| 252,25
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.131
10:5618,8544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,9250
En Düşük
18,8253
10:5620,2238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0656
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,2803
En Düşük
20,1197
10:561.115,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,78
|Açılış
|: 1.115,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler10:56
|OYAKC
|30,14
|180.430.660
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|14.168.255
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|3.605.205
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|12.949.258
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|3.033.124
|% 9,99
|
|COSMO
|85,00
|535.160
|% -7,76
|
|QNBFL
|81,10
|81.100
|% -7,21
|
|MACKO
|61,80
|199.738.925
|% -6,22
|
|RAYSG
|14,81
|1.582.363
|% -5,79
|
|AGESA
|27,92
|21.838.812
|% -4,84
|
|THYAO
|149,50
|2.783.584.318
|% 6,86
|
|EREGL
|44,04
|1.987.568.478
|% 6,58
|
|SISE
|45,80
|1.105.855.600
|% 7,26
|
|AKBNK
|17,01
|960.061.203
|% 5,19
|
|ASELS
|61,25
|948.845.878
|% 5,24
|
|EKGYO
|7,64
|492.005.022
|% 6,11
|
|AKBNK
|17,01
|960.061.203
|% 5,19
|
|YKBNK
|9,47
|517.226.235
|% 5,93
|
|EREGL
|44,04
|1.987.568.478
|% 6,58
|
|ALBRK
|3,48
|157.210.752
|% 0,29
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8508
|18,8544
|% 0,03
|
|Euro
|20,2089
|20,2238
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,6376
|22,7511
|% 0,13
|
|Frank
|20,3552
|20,4778
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0113
|5,0364
|% 0,04
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,20
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|1,99
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.580
|7.645
|10,00
|
|Yarım
|3.703
|3.741
|5,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.870
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,15
|13,16
|0,03
|
|B. Petrol
|85,96
|85,96
|0,58
|
Seans Raporu
10:56
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11:11KRDMB
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