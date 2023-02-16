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***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

16.02.2023 10:26
***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.12.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2022 tarih ve 70/1706 sayılı kararı çerçevesinde, yurt dışında ihraç edilecek 20.000.000 GBP nominal tutarda, 90 gün vadeli bir finansman bonosu yönelik tertip ihraç belgesi için 15.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin vade 17.05.2023 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda ihracın satış işlemleri 16.02.2023 tarihinde tamamlanacak olup ihraç tutarı aynı tarihte hesaplarımıza geçecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113851


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Altın Gr. 1.116 1.116 1,99  
Cumhuriyet 7.517 7.631 -117,00  
Tam 7.580 7.645 10,00  
Yarım 3.703 3.741 5,00  
Çeyrek 1.852 1.870 2,00  
Gümüş.Ons 21,71 21,74 0,07  
Gümüş Gr. 13,15 13,16 0,03  
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