***THYAO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
25.08.2021 17:27
***THYAO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 25 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960441
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,59
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
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1.471
En Düşük
1.452
18:058,3703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0268
|Açılış
|: 8,3950
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|Önceki Kapanış
|: 8,4180
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8,4231
En Düşük
8,3625
18:059,8643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0289
|Açılış
|: 9,8500
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|Önceki Kapanış
|: 9,8750
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9,9110
En Düşük
9,8227
18:05481,90
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|: -1,00%
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|Açılış
|: 481,90
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|Önceki Kapanış
|: 486,76
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488,00
En Düşük
480,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|DARDL
|2,95
|50.776.012
|% 9,67
|
|NTHOL
|4,37
|244.216.139
|% 6,59
|
|BSOKE
|2,42
|75.937.159
|% 4,76
|
|KLNMA
|21,00
|1.837.195
|% 4,48
|
|ISGSY
|8,55
|195.077.259
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|1.491.070
|% -9,98
|
|AGYO
|4,10
|19.175.599
|% -9,89
|
|KRONT
|34,24
|94.015.477
|% -9,18
|
|EUYO
|3,63
|1.950.129
|% -6,68
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|BRLSM
|12,12
|1.315.233.134
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,63
|665.097.648
|% -0,78
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|ODAS
|1,47
|257.731.817
|% 2,80
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|YKBNK
|2,55
|422.925.671
|% -1,16
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3680
|8,3703
|% -0,32
|
|Euro
|9,8371
|9,8643
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,4630
|11,5205
|% -0,26
|
|Frank
|9,1323
|9,1873
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2272
|2,2383
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-14,11
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-4,94
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-42,12
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-20,38
|
|Çeyrek
|773
|790
|-10,19
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,70
|70,70
|0,29
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