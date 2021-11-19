***THYAO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.11.2021 15:05
***THYAO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [THYAO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
THYAO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978740
BIST
15:411.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.732
15:4111,0807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0447
|Açılış
|: 11,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
15:4112,4856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0790
|Açılış
|: 12,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
15:41661,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,46
|Açılış
|: 661,96
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler15:41
|FRIGO
|2,86
|31.498.849
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|9.398.485
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|65.963.342
|% 9,96
|
|DITAS
|25,20
|1.430.075
|% 9,95
|
|MERCN
|12,35
|96.100.642
|% -9,99
|
|BASGZ
|13,96
|410.651.776
|% -9,99
|
|DOCO
|953,90
|45.568.811
|% -6,08
|
|PGSUS
|95,30
|277.948.776
|% -5,64
|
|ORMA
|24,02
|163.065
|% -4,00
|
|KRDMD
|8,27
|1.909.123.372
|% 5,48
|
|THYAO
|17,32
|1.751.461.469
|% -3,78
|
|GARAN
|12,23
|1.350.932.063
|% -0,08
|
|YKBNK
|3,54
|1.200.810.272
|% -1,67
|
|SISE
|11,28
|1.056.521.599
|% 1,53
|
|YKBNK
|3,54
|1.200.810.272
|% -1,67
|
|KRDMD
|8,27
|1.909.123.372
|% 5,48
|
|ODAS
|1,61
|287.510.264
|% 3,87
|
|TSKB
|1,54
|241.941.704
|% -2,53
|
|DOHOL
|3,10
|453.925.784
|% 5,44
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0702
|11,0807
|% 0,41
|
|Euro
|12,4738
|12,4856
|% -0,63
|
|Sterlin
|14,8184
|14,8928
|% -0,27
|
|Frank
|11,8940
|11,9656
|% 0,09
|
|Riyal
|2,9395
|2,9543
|% 0,17
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|2,80
|
|Altın Gr.
|663
|663
|2,77
|
|Cumhuriyet
|4.384
|4.450
|-2,00
|
|Tam
|4.358
|4.469
|-15,40
|
|Yarım
|2.106
|2.162
|-7,45
|
|Çeyrek
|1.057
|1.081
|-3,72
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,82
|8,83
|0,01
|
|B. Petrol
|78,48
|78,48
|-2,76
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:53EGEPO
Yüzde 5.85 oranında artışla 6.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 668, 258 adet işlem
-
15:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.17 ) 1, 904
-
15:52HEKTS
Yüzde 5.22 oranında artışla 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 967, 598 adet işlem
-
15:51EGEEN
Yüzde 5.36 oranında artışla 1, 559.80 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 905 adet işlem
-
15:50VERTU
Yüzde 5.60 oranında artışla 26.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 292, 479 adet işlem