***THYAO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2022 10:16
***THYAO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [THYAO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
THYAO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004364
BIST
12:131.889
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 37,23
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.896
En Düşük
1.866
12:1314,0484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0254
|Açılış
|: 14,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
12:1315,7517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0938
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
12:13863,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 7,80
|Açılış
|: 863,10
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler12:10
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.312.743
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,01
|16.738.886
|% 8,79
|
|CEOEM
|13,42
|16.517.723
|% 8,75
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|COSMO
|7,00
|30.506
|% -6,91
|
|KLGYO
|0,86
|38.610.975
|% -6,52
|
|THYAO
|25,44
|2.440.301.904
|% 0,63
|
|EREGL
|29,86
|968.263.883
|% 2,68
|
|GARAN
|11,21
|542.313.773
|% 1,82
|
|ASELS
|20,20
|488.513.194
|% 6,88
|
|KRDMD
|10,91
|441.445.708
|% 3,41
|
|EKGYO
|1,99
|239.121.262
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,58
|366.430.288
|% 1,42
|
|THYAO
|25,44
|2.440.301.904
|% 0,63
|
|HUNER
|2,80
|244.436.470
|% 5,26
|
|GARAN
|11,21
|542.313.773
|% 1,82
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0387
|14,0484
|% 0,18
|
|Euro
|15,7062
|15,7517
|% -0,59
|
|Sterlin
|18,7315
|18,8254
|% 0,10
|
|Frank
|15,1072
|15,1982
|% 0,11
|
|Riyal
|3,7310
|3,7497
|% 0,17
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|14,68
|
|Altın Gr.
|863
|863
|8,04
|
|Cumhuriyet
|5.786
|5.873
|-297,00
|
|Tam
|5.756
|5.902
|-304,43
|
|Yarım
|2.782
|2.855
|-147,27
|
|Çeyrek
|1.395
|1.427
|-73,63
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|0,07
|
|B. Petrol
|96,73
|96,73
|1,31
|