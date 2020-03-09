***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Esas Sözleşme Tadili









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımızın 09.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ortaklığımız Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Payları" başlıklı 6'ıncı maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine karar verilmiş olup, Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınabilmesi için 09.03.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Ana Sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825836BIST