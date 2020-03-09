***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Esas Sözleşme Tadili
09.03.2020 19:55
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ortaklığımızın 09.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ortaklığımız Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Payları" başlıklı 6'ıncı maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine karar verilmiş olup, Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınabilmesi için 09.03.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Ana Sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825836
BIST
18:05103.524
En Yüksek
|Değişim
|: -5,54%
|| -6.076,51
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
18:056,1372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0496
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
18:057,0363
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 0,1520
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
18:05329,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,72
|Açılış
|: 329,20
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|79.547.857
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|22.909.094
|% 12,52
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|ADBGR
|6,65
|17.066.493
|% 3,10
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|ARSAN
|4,10
|19.514.321
|% -17,67
|
|VAKKO
|5,09
|69.792.778
|% -15,59
|
|RYSAS
|7,11
|61.067.883
|% -15,26
|
|TUCLK
|4,64
|27.233.327
|% -15,02
|
|TGSAS
|4,60
|2.808.627
|% -14,97
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% -6,82
|
|ASELS
|27,76
|974.324.457
|% -6,97
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% -8,47
|
|TUPRS
|93,80
|293.770.836
|% -1,00
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% -5,76
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% -3,08
|
|ODAS
|1,87
|256.446.504
|% -9,66
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% -10,27
|
|YKBNK
|2,29
|283.174.673
|% -5,76
|
|THYAO
|10,38
|1.059.163.564
|% -6,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0211
|8,0614
|% 1,40
|
|Frank
|6,5876
|6,6273
|% 2,00
|
|Riyal
|1,6268
|1,6349
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|-0,84
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,48
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,04
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,05
|
|B. Petrol
|36,03
|36,03
|-9,24
|
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