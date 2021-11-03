***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
03.11.2021 18:15
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2021
Açıklamalar
01.01.2021-30.09.2021 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974565
BIST
10:191.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 24,13
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.571
En Düşük
1.562
10:199,6896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0489
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7196
En Düşük
9,6257
10:1911,2326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0320
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2804
En Düşük
11,1804
10:19553,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 5,20
|Açılış
|: 553,69
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler10:17
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|ZRGYO
|2,40
|30.968.737
|% 8,60
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|CLEBI
|186,00
|25.245.264
|% 8,45
|
|PRKAB
|26,70
|30.046.705
|% 8,10
|
|BASGZ
|28,04
|979.409
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|15.903.427
|% -9,95
|
|RODRG
|14,84
|498.066
|% -7,37
|
|CANTE
|12,35
|2.505.069
|% -5,00
|
|EMNIS
|18,06
|45.493
|% -2,90
|
|THYAO
|16,52
|600.920.981
|% 6,03
|
|GARAN
|10,57
|275.815.248
|% 1,83
|
|TSKB
|1,59
|194.040.668
|% 6,00
|
|YKBNK
|2,93
|157.836.469
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,35
|146.879.477
|% 1,38
|
|TSKB
|1,59
|194.040.668
|% 6,00
|
|SKBNK
|1,10
|78.013.274
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,93
|157.836.469
|% 1,74
|
|THYAO
|16,52
|600.920.981
|% 6,03
|
|GARAN
|10,57
|275.815.248
|% 1,83
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6818
|9,6864
|% 0,47
|
|Euro
|11,2214
|11,2287
|% 0,25
|
|Sterlin
|13,2224
|13,2887
|% 0,53
|
|Frank
|10,5786
|10,6423
|% 0,46
|
|Riyal
|2,5783
|2,5912
|% 0,64
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|4,92
|
|Altın Gr.
|553
|553
|4,84
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,06
|
|B. Petrol
|81,95
|81,95
|-0,04
|
Seans Raporu
10:17
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10:33ERSU
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