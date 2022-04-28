***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
28.04.2022 08:00
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2022
Açıklamalar
01.01.2022-31.03.2022 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024644
BIST
14:112.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -11,93
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.411
14:1114,8395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0499
|Açılış
|: 14,8070
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8450
En Düşük
14,7579
14:1115,6808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1226
|Açılış
|: 15,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
14:11913,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 12,88
|Açılış
|: 913,36
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
914,28
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler14:09
|EGSER
|23,76
|51.205.117
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|35.788.186
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.054.330
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.391.297
|% 9,95
|
|BMSCH
|8,48
|78.445.353
|% 9,84
|
|LIDER
|22,86
|84.354.765
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|15.750.164
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,98
|25.168.754
|% -8,37
|
|FORMT
|1,41
|13.313.814
|% -7,24
|
|THYAO
|40,66
|2.378.354.518
|% 0,40
|
|TUPRS
|234,90
|680.872.542
|% -1,30
|
|EREGL
|33,38
|667.185.222
|% 0,66
|
|SISE
|17,79
|664.132.034
|% 0,45
|
|ASELS
|24,42
|599.365.664
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,63
|563.592.608
|% -0,75
|
|ODAS
|2,42
|351.128.317
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,19
|128.652.965
|% -1,65
|
|YKBNK
|4,87
|411.860.642
|% -0,81
|
|AKBNK
|8,92
|573.068.957
|% -0,56
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8325
|14,8398
|% 0,34
|
|Euro
|15,6708
|15,6801
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,5852
|18,6784
|% 1,21
|
|Frank
|15,2143
|15,3060
|% 0,43
|
|Riyal
|3,9423
|3,9621
|% 0,34
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|20,99
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,71
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|86,00
|
|Tam
|6.038
|6.189
|86,74
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|41,96
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|20,98
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,37
|
Seans Raporu
14:09
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