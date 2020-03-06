***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.619 639 8.258 20.171 20.171Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52 0 -52 -52 -52Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52 0 -52 -52 -52Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.567 639 8.206 20.119 20.119Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 -639 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -129 -129 -129 7.516 -230 -230 -40 -40 7.246 0 0 4.045 4.045 11.162 11.162Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -129 -129 -129 7.516 -230 -230 -40 -40 7.246 0 0 4.045 4.045 11.162 11.162Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler3 3Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.206 4.045 12.251 31.281 3 31.284Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.206 4.045 12.251 31.281 3 31.284Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.104 4.045 12.149 31.179 3 31.182Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 -4.045 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -42 -42 -42 4.070 1.016 1.016 33 33 5.119 125 -125 4.536 4.411 9.613 0 9.613Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -42 -42 -42 4.070 1.016 1.016 33 33 5.119 125 -125 4.536 4.411 9.613 0 9.613Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.029 9.613Dönem Karı (Zararı)4.536 4.045Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.536 4.045Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.909 8.139Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 8.624 5.254Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler215 90Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20-22 117 113Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler36 108 -27Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler20 -10 4Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler901 644Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler30-31 -552 -640Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22-31 1.453 1.284Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.643 1.763Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler14 1 5Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler125 -265Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler2 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 123 -265Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-469 -656İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -469 -656Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 520 1.189Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler635 115Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler30 415 -25Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 220 140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.701 -2.066Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler176 103İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 6 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 170 103Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler451 -1.384İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 451 -1.384Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -567 14Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -305 -1.661Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler610 800İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -335 301İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 945 499Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -230 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler756 -197İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 756 -197Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 1.004 255İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-194 4Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)24 -194 4Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.146 10.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -55 -50Vergi İadeleri (Ödemeleri)32 -62 -455YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.513 -11.027Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri99 75Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri99 75Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.751 -5.400Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-16 -5.751 -5.400Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 599Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.828Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.282 -4.664Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar12 -1.282 -4.664Alınan Temettüler341 150Alınan Faiz30-31 481 640FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.794 2.888Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri18.010 14.634Kredilerden Nakit Girişleri7 18.010 14.634Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.975 -6.271Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.975 -6.271Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.489 -4.384Ödenen Faiz-1.413 -1.042Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 73 -49YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.722 1.474NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.722 1.474DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.606 7.132DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.328 8.606Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 12.328 8.606Finansal Yatırımlar2.377 2.733Vadeli Mevduatlar6 2.234 2.033Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar89 89Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 89 89Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar54 611Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 54 611Ticari Alacaklar3.205 3.002İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 5 10İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 3.200 2.992Diğer Alacaklar6.424 6.217İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 166 18İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 6.258 6.199Türev Araçlar312 299Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar35 102 89Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar35 210 210Stoklar13 1.723 1.000Peşin Ödenmiş Giderler884 1.011İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 884 1.011Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar32 257 318Diğer Dönen Varlıklar829 520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar24 829 520ARA TOPLAM28.339 23.706TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.339 23.706DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar532 454Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar525 449Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 525 449Diğer Finansal Yatırımlar6 7 5Diğer Alacaklar7.577 5.280İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 7.577 5.280Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 2.191 1.884Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 2Maddi Duran Varlıklar102.534 73.219Binalar15 4.191 1.128Tesis, Makine ve Cihazlar15 1.905 1.020Özel Maliyetler15 528 1.735Yapılmakta Olan Yatırımlar15 4.107 3.776Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar15 80.894 57.302Diğer Maddi Duran Varlıklar15 10.909 8.258Maddi Olmayan Duran Varlıklar563 494Şerefiye17 74 65Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 489 429Peşin Ödenmiş Giderler5.135 4.037İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 5.135 4.037TOPLAM DURAN VARLIKLAR118.532 85.370TOPLAM VARLIKLAR146.871 109.076KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.374 5.780İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.374 5.780Banka Kredileri7 7.374 5.780Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.076 6.680İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.076 6.680Banka Kredileri7-18 2.914 1.524Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-18 8.162 5.156Diğer Finansal Yükümlülükler113 32Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 113 32Ticari Borçlar6.708 5.375İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 1.019 1.213İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 5.689 4.162Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 948 1.053Diğer Borçlar580 412İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 580 412Türev Araçlar416 1.033Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar35 112 42Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar35 304 991Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.361 5.507İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 6.361 5.507Kısa Vadeli Karşılıklar309 287Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 233 200Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 76 87Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.532 1.087İlişkili Ol