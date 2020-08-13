***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.206 4.045 12.251 31.281 3 31.284Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102 0 -102 -102 0 -102Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -184 -184 -184 16.687 1 1 -37 -37 16.651 59 8.104 4.045 12.149 31.179 3 31.182Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 -4.045 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -41 -41 -41 2.831 409 409 14 14 3.254 0 0 -1.120 -1.120 2.093 0 2.093Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -41 -41 -41 2.831 409 409 14 14 3.254 0 0 -1.120 -1.120 2.093 0 2.093Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -225 -225 -225 19.518 410 410 -23 -23 19.905 59 12.149 -1.120 11.029 33.272 3 33.275Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.536 -4.536 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -82 -82 -82 5.724 -1.345 -1.345 -26 -26 4.353 27 -27 -4.257 -4.284 14 0 14Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -82 -82 -82 5.724 -1.345 -1.345 -26 -26 4.353 27 -27 -4.257 -4.284 14 0 14Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -308 -308 -308 26.481 -328 -328 -30 -30 26.123 211 16.533 -4.257 12.276 40.806 9 40.815Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.635 7.256Dönem Karı (Zararı)-4.257 -1.120Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.257 -1.120Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.600 5.024Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 5.258 4.135Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler184 194Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15-17 120 157Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler67 46Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-3 -9Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler778 456Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24-25 -214 -293Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17-25 992 749Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.844 278Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler0 1Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-121 85Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -121 85Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler608 -56İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 608 -56Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -46 -631Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler95 562Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -15 428Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler110 134İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.598 3.557Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.699 -602İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-44 5İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.743 -607Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.009 107İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)166 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.175 107Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-258 -357Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-26 -663Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-931 -108İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)626 -699İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.557 591Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-628 -107Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler78 795İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)78 795Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-785 4.603İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler262 -111Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)262 -111Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.745 7.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -37 -31Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -73 -174YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.576 -5.253Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 105Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 105Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.351 -3.968Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -4.351 -3.968Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 2.442 21Verilen Nakit Avans ve Borçlar197 -1.704Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar12 197 -1.704Alınan Temettüler18 0Alınan Faiz24-25 96 293FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.340 -2.713Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.500 5.748Kredilerden Nakit Girişleri7 7.500 5.748Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.222 -4.241Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.222 -4.241Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.737 -3.635Ödenen Faiz-766 -656Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 -115 71YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-281 -710NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-281 -710DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.328 8.606DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.047 7.896Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 12.047 12.328Finansal Yatırımlar103 2.377Vadeli Mevduatlar6 0 2.234Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar103 89Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 103 89Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 54Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 0 54Ticari Alacaklar1.896 3.205İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 49 5İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.847 3.200Diğer Alacaklar10.105 6.424İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 0 166İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 10.105 6.258Türev Araçlar342 312Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 193 102Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 149 210Stoklar2.257 1.723Peşin Ödenmiş Giderler917 884İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler917 884Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 188 257Diğer Dönen Varlıklar713 829İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar713 829ARA TOPLAM28.568 28.339TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR28.568 28.339DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar583 532Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar576 525Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 576 525Diğer Finansal Yatırımlar6 7 7Diğer Alacaklar7.129 7.577İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 7.129 7.577Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 1.745 2.191Maddi Duran Varlıklar124.526 102.534Binalar12 4.058 3.810Tesis, Makine ve Cihazlar12 2.282 1.887Özel Maliyetler12 559 528Yapılmakta Olan Yatırımlar12 5.705 4.107Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar12 98.009 80.894Diğer Maddi Duran Varlıklar12 13.913 11.308Maddi Olmayan Duran Varlıklar704 563Şerefiye85 74Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 619 489Peşin Ödenmiş Giderler6.043 5.135İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.043 5.135TOPLAM DURAN VARLIKLAR140.730 118.532TOPLAM VARLIKLAR169.298 146.871KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.720 7.374İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.720 7.374Banka Kredileri7 10.720 7.374Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15.580 11.076İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15.580 11.076Banka Kredileri7-14 4.886 2.914Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-14 10.694 8.162Diğer Finansal Yükümlülükler9 113Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 9 113Ticari Borçlar6.743 6.708İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 1.645 1.019İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.098 5.689Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar428 948Diğer Borçlar640 580İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar640 580Türev Araçlar1.530 416Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 155 112Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 1.375 304Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.284 6.361İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 6.284 6.361Kısa Vadeli Karşılıklar380 309Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 307 233Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 73 76Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.005 1.532İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.005 1.532ARA TOPLAM44.319 35.417TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.319 35.417UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar73.310 60.976İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar73.310 60.976Banka Kredileri7-14 12.646 10.218Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-14 60.664 50.758Diğer Borçlar163 223İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar163 223Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)776 713İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 776 713Uzun Vadeli Karşılıklar1.251 1.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 910 804Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar341 265Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 8.664 7.678TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER84.164 70.659TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER128.483 106.076ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.806 40.792Ödenmiş Sermaye19 1.380 1.380Sermaye Düzeltme Farkları19 1.124 1.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-308 -226Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-308 -226Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -308 -226Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.123 21.770Yabancı Para Çevrim Farkları19 26.481 20.757Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-328 1.017Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)19 -328 1.017Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-30 -4Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 -30 -4Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler211 184Yasal Yedekler19 211 184Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 16.533 12.024Net Dönem Karı veya Zararı-4.257 4.536Kontrol Gücü Olmayan Paylar9 3TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.815 40.795TOPLAM KAYNAKLAR169.298 146.871Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 21.507 33.516 6.177 18.668Satışların Maliyeti21 -21.865 -29.603 -6.855 -16.170TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-358 3.913 -678 2.498BRÜT KAR (ZARAR)-358 3.913 -678 2.498Genel Yönetim Giderleri22 -739 -815 -308 -428Pazarlama Giderleri22 -2.348 -4.149 -603 -2.028Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 785 564 538 268Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -152 -248 244 -236ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.812 -735 -807 74Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 589 496 348 337Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 -447 0 -299Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -608 56 -504 139FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.831 -630 -963 251Finansman Gelirleri25 335 139 225 64Finansman Giderleri25 -1.807 -1.260 -958 -524SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.303 -1.751 -1.696 -209Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri46 631 -538 342Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -4 -19 0 31Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 50 650 -538 311SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.257 -1.120 -2.234 133DÖNEM KARI (ZARARI)-4.257 -1.120 -2.234 133Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-4.257 -1.120 -2.234 133Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-82 -41 -55 -33Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-103 -51 -69 -41Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 10 14 8Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 10 14 8Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.353 3.254 1.761 4Yabancı Para Çevrim Farkları5.724 2.831 2.039 718Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)5.724 2.831 2.039 718Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-33 18 55 23Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-33 18 55 23Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.624 520 -319 -863Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.624 520 -319 -863Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-87 5 23 -46Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-87 5 23 -46Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler373 -120 -37 172Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi7 -4 -11 -5Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi349 -115 -21 167Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi17 -1 -5 10DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.271 3.213 1.706 -29TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14 2.093 -528 104Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14 2.093 -528 104http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868780BIST