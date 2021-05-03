***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.536 -4.536 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -27 -27 -27 3.685 -1.023 -1.023 -70 -70 2.592 0 0 -2.023 -2.023 542 6 548Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -27 -27 -27 3.685 -1.023 -1.023 -70 -70 2.592 0 0 -2.023 -2.023 542 6 548Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -253 -253 -253 24.442 -6 -6 -74 -74 24.362 184 16.560 -2.023 14.537 41.334 9 41.343Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.588 5.588 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -6 -6 -6 5.716 2.231 2.231 -37 -37 7.910 27 -27 438 411 8.342 0 8.342Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -6 -6 -6 5.716 2.231 2.231 -37 -37 7.910 27 -27 438 411 8.342 0 8.342Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -358 -358 -358 35.199 -1.070 -1.070 -25 -25 34.104 238 10.918 438 11.356 47.844 9 47.853Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.778 -226Dönem Karı (Zararı)438 -2.023Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)438 -2.023Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.618 3.540Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 3.086 2.505Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18 76Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15-17 57 66Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-40 11Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1 -1Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler434 358Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24-25 -210 -116Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17-25 644 474Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-791 677Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-187 331Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -187 331Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler131 104İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 131 104Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -209 -584Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler136 73Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 18 -7Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 118 80İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.716 -1.698Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-612 2.072İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -71 -48İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-541 2.120Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler334 -2.009İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -8 22İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 342 -2.031Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler170 -135Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-191 46Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-702 -879İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -245 -172İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-457 -707Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)77 58Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.011 -38İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.011 -38Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 1.360 -1.046İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler269 233Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)269 233Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.772 -181Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -14 -23Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 20 -22YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI134 -1.647İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -10Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri78 13Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri78 13Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.111 -2.854Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -1.111 -2.854Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 126 1.196Verilen Nakit Avans ve Borçlar787 -25Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar12 787 -25Alınan Temettüler44 0Alınan Faiz24-25 210 33FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.526 -321Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.262 5.721Kredilerden Nakit Girişleri7 6.262 5.721Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.686 -3.349Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.686 -3.349Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.420 -2.270Ödenen Faiz-566 -335Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 -116 -88YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.386 -2.194NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.386 -2.194DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.293 12.328DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 14.679 10.134Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 14.679 13.293Finansal Yatırımlar130 131Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar130 131Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 130 131Ticari Alacaklar5.990 4.672İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 226 129İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.764 4.543Diğer Alacaklar