***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.536 -4.536 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -82 -82 -82 5.724 -1.345 -1.345 -26 -26 4.353 27 -27 -4.257 -4.284 14 0 14Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -82 -82 -82 5.724 -1.345 -1.345 -26 -26 4.353 27 -27 -4.257 -4.284 14 0 14Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -308 -308 -308 26.481 -328 -328 -30 -30 26.123 211 16.533 -4.257 12.276 40.806 9 40.815Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.588 5.588 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -80 -80 -80 7.392 2.128 2.128 -19 -19 9.501 27 -27 -59 -86 9.362 0 9.362Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -80 -80 -80 7.392 2.128 2.128 -19 -19 9.501 27 -27 -59 -86 9.362 0 9.362Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -432 -432 -432 36.875 -1.173 -1.173 -7 -7 35.695 238 10.918 -59 10.859 48.864 9 48.873Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.565 2.635Dönem Karı (Zararı)-59 -4.257Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-59 -4.257Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.570 8.600Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 6.665 5.258Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler201 184Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15-17 150 120Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler48 67Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3 -3Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler986 778Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24-25 -323 -214Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17-25 1.309 992Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.064 1.844Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-387 -121Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -387 -121Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler206 608İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 206 608Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -420 -46Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler255 95Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -5 -15Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 260 110İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.096 -1.598Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.734 1.699İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-100 -44İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.634 1.743Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20 -1.009İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-60 166İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)80 -1.175Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler246 -258Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)235 -26Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -931İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-282 626İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)311 -1.557Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)53 -628Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler792 78İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)18 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)774 78Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.197 -785İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler258 262Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)258 262Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.607 2.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -24 -37Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -18 -73YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.032 -1.576Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri186 22Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri186 22Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.726 -4.351Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -2.726 -4.351Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6 0 2.442Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -597 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar1.610 197Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar10 1.610 197Alınan Temettüler172 18Alınan Faiz24-25 323 96FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.263 -1.340Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.183 7.500Kredilerden Nakit Girişleri7 12.183 7.500Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.517 -3.222Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -10.517 -3.222Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -7.508 -4.737Ödenen Faiz-1.309 -766Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 -112 -115YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.270 -281NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.270 -281DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.293 12.328DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 19.563 12.047Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 19.563 13.293Finansal Yatırımlar887 131Vadeli Mevduatlar6 799 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar88 131Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 88 131Ticari Alacaklar7.438 4.672İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 263 129İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.175 4.543Diğer Alacaklar8.002 8.082İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 105 45İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 7.897 8.037Türev Araçlar802 14Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 170 13Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 632 1Stoklar2.373 2.236Peşin Ödenmiş Giderler1.109 1.034İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.109 1.034Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 298 280Diğer Dönen Varlıklar853 917İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar853 917ARA TOPLAM41.325 30.659TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.325 30.659DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar481 548Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar471 541Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 471 541Diğer Finansal Yatırımlar6 10 7Diğer Alacaklar8.983 8.809İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 8.983 8.809Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 1.625 1.881Maddi Duran Varlıklar37.738 30.431Binalar12 7.590 6.602Tesis, Makine ve Cihazlar12 2.797 2.418Özel Maliyetler12 664 578Yapılmakta Olan Yatırımlar12 6.203 4.306Diğer Maddi Duran Varlıklar12 20.484 16.527Kullanım Hakkı Varlıkları12 130.764 108.465Maddi Olmayan Duran Varlıklar865 744Şerefiye108 91Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 757 653Peşin Ödenmiş Giderler6.787 5.862İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.787 5.862Ertelenmiş Vergi Varlığı26 4 3TOPLAM DURAN VARLIKLAR187.247 156.743TOPLAM VARLIKLAR228.572 187.402KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.581 11.209İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 101Banka Kredileri7 0 101İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.581 11.108Banka Kredileri7 12.581 11.108Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24.724 21.391İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.747 3.216Banka Kredileri7 4.747 3.216İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.977 18.175Banka Kredileri7 5.337 5.491Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-14 14.640 12.684Diğer Finansal Yükümlülükler28 126Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 28 126Ticari Borçlar7.522 6.322İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 916 1.036İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.606 5.286Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar838 658Diğer Borçlar1.041 645İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 18 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.023 645Türev Araçlar218 470Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 1 98Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 217 372Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.050 4.511İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 11.050 4.511Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü70 0Kısa Vadeli Karşılıklar245 193Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 168 118Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 77 75Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.344 1.854İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.344 1.854ARA TOPLAM60.661 47.379TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.661 47.379UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar104.976 89.994İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.728 10.288Banka Kredileri7-14 12.728 10.288İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar92.248 79.706Banka Kredileri7-14 11.682 9.389Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-14 80.566 70.317Diğer Borçlar735 162İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar735 162Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)852 799İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 852 799Uzun Vadeli Karşılıklar1.586 1.343Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.143 984Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar443 359Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 10.889 8.214TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.038 100.512TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER179.699 147.891ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar48.864 39.502Ödenmiş Sermaye19 1.380 1.380Sermaye Düzeltme Farkları19 1.124 1.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-432 -352Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-432 -352Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-432 -352Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)35.695 26.194Yabancı Para Çevrim Farkları36.875 29.483Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.173 -3.301Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.173 -3.301Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-7 12Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-7 12Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler238 211Yasal Yedekler238 211Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.918 16.533Net Dönem Karı veya Zararı-59 -5.588Kontrol Gücü Olmayan Paylar9 9TOPLAM ÖZKAYNAKLAR48.873 39.511TOPLAM KAYNAKLAR228.572 187.402Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 31.485 21.507 18.233 6.177Satışların Maliyeti21 -27.262 -21.865 -15.285 -6.855TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.223 -358 2.948 -678BRÜT KAR (ZARAR)4.223 -358 2.948 -678Genel Yönetim Giderleri22 -1.044 -739 -555 -308Pazarlama Giderleri22 -2.879 -2.348 -1.573 -603Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 720 785 297 538Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -356 -152 -160 244ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)664 -2.812 957 -807Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 815 589 443 348Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -34 0 -1 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -206 -608 -75 -504FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.239 -2.831 1.324 -963Finansman Gelirleri25 688 335 300 225Finansman Giderleri25 -2.407 -1.807 -2.333 -958SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-480 -4.303 -709 -1.696Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri421 46 212 -538Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -69 -4 -69 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 490 50 281 -538SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-59 -4.257 -497 -2.234DÖNEM KARI (ZARARI)-59 -4.257 -497 -2.234Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-59 -4.257 -497 -2.234Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-80 -82 -74 -55Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-100 -103 -92 -69Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20 21 18 14Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 21 -33 24 55Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-24 -33 24 55Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.618 -1.624 -152 -319Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)2.618 -1.624 -152 -319Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar62 -87 42 23Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)62 -87 42 23Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-547 373 1 -37Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi5 7 -6 -11Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-536 349 19 -31Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi-16 17 -12 5DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.421 4.271 1.517 1.706TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.362 14 1.020 -528Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.362 14 1.020 -528http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957008BIST