***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor
10.08.2021 18:17
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -226 -226 -226 20.757 1.017 1.017 -4 -4 21.770 184 12.024 4.536 16.560 40.792 3 40.795
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.536 -4.536 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -82 -82 -82 5.724 -1.345 -1.345 -26 -26 4.353 27 -27 -4.257 -4.284 14 0 14
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -82 -82 -82 5.724 -1.345 -1.345 -26 -26 4.353 27 -27 -4.257 -4.284 14 0 14
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -308 -308 -308 26.481 -328 -328 -30 -30 26.123 211 16.533 -4.257 12.276 40.806 9 40.815
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.588 5.588 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -80 -80 -80 7.392 2.128 2.128 -19 -19 9.501 27 -27 -59 -86 9.362 0 9.362
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -80 -80 -80 7.392 2.128 2.128 -19 -19 9.501 27 -27 -59 -86 9.362 0 9.362
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -432 -432 -432 36.875 -1.173 -1.173 -7 -7 35.695 238 10.918 -59 10.859 48.864 9 48.873
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.565 2.635
Dönem Karı (Zararı)
-59 -4.257
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-59 -4.257
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.570 8.600
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 6.665 5.258
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
201 184
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-17 150 120
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48 67
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3 -3
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
986 778
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24-25 -323 -214
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17-25 1.309 992
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.064 1.844
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-387 -121
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -387 -121
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
206 608
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 206 608
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -420 -46
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
255 95
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -5 -15
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 260 110
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.096 -1.598
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.734 1.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-100 -44
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.634 1.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.009
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-60 166
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
80 -1.175
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
246 -258
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
235 -26
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -931
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-282 626
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
311 -1.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
53 -628
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
792 78
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
774 78
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.197 -785
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
258 262
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
258 262
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.607 2.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -24 -37
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -18 -73
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.032 -1.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
186 22
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
186 22
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.726 -4.351
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -2.726 -4.351
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 2.442
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -597 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.610 197
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
10 1.610 197
Alınan Temettüler
172 18
Alınan Faiz
24-25 323 96
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.263 -1.340
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.183 7.500
Kredilerden Nakit Girişleri
7 12.183 7.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.517 -3.222
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -10.517 -3.222
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -7.508 -4.737
Ödenen Faiz
-1.309 -766
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -112 -115
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.270 -281
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.270 -281
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.293 12.328
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 19.563 12.047
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 19.563 13.293
Finansal Yatırımlar
887 131
Vadeli Mevduatlar
6 799 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
88 131
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 88 131
Ticari Alacaklar
7.438 4.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 263 129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.175 4.543
Diğer Alacaklar
8.002 8.082
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 105 45
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 7.897 8.037
Türev Araçlar
802 14
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 170 13
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 632 1
Stoklar
2.373 2.236
Peşin Ödenmiş Giderler
1.109 1.034
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.109 1.034
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 298 280
Diğer Dönen Varlıklar
853 917
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
853 917
ARA TOPLAM
41.325 30.659
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.325 30.659
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
481 548
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
471 541
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 471 541
Diğer Finansal Yatırımlar
6 10 7
Diğer Alacaklar
8.983 8.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.983 8.809
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.625 1.881
Maddi Duran Varlıklar
37.738 30.431
Binalar
12 7.590 6.602
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 2.797 2.418
Özel Maliyetler
12 664 578
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 6.203 4.306
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 20.484 16.527
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 130.764 108.465
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
865 744
Şerefiye
108 91
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 757 653
Peşin Ödenmiş Giderler
6.787 5.862
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.787 5.862
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 4 3
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
187.247 156.743
TOPLAM VARLIKLAR
228.572 187.402
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.581 11.209
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 101
Banka Kredileri
7 0 101
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.581 11.108
Banka Kredileri
7 12.581 11.108
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24.724 21.391
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.747 3.216
Banka Kredileri
7 4.747 3.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.977 18.175
Banka Kredileri
7 5.337 5.491
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 14.640 12.684
Diğer Finansal Yükümlülükler
28 126
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 28 126
Ticari Borçlar
7.522 6.322
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 916 1.036
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.606 5.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
838 658
Diğer Borçlar
1.041 645
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 18 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.023 645
Türev Araçlar
218 470
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 1 98
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 217 372
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.050 4.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 11.050 4.511
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
70 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
245 193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 168 118
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 77 75
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.344 1.854
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.344 1.854
ARA TOPLAM
60.661 47.379
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.661 47.379
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
104.976 89.994
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.728 10.288
Banka Kredileri
7-14 12.728 10.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
92.248 79.706
Banka Kredileri
7-14 11.682 9.389
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 80.566 70.317
Diğer Borçlar
735 162
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
735 162
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
852 799
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 852 799
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.586 1.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.143 984
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
443 359
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 10.889 8.214
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.038 100.512
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
179.699 147.891
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.864 39.502
Ödenmiş Sermaye
19 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-432 -352
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-432 -352
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-432 -352
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.695 26.194
Yabancı Para Çevrim Farkları
36.875 29.483
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.173 -3.301
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.173 -3.301
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-7 12
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-7 12
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
238 211
Yasal Yedekler
238 211
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.918 16.533
Net Dönem Karı veya Zararı
-59 -5.588
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9 9
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
48.873 39.511
TOPLAM KAYNAKLAR
228.572 187.402
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 31.485 21.507 18.233 6.177
Satışların Maliyeti
21 -27.262 -21.865 -15.285 -6.855
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.223 -358 2.948 -678
BRÜT KAR (ZARAR)
4.223 -358 2.948 -678
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.044 -739 -555 -308
Pazarlama Giderleri
22 -2.879 -2.348 -1.573 -603
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 720 785 297 538
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -356 -152 -160 244
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
664 -2.812 957 -807
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 815 589 443 348
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -34 0 -1 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -206 -608 -75 -504
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.239 -2.831 1.324 -963
Finansman Gelirleri
25 688 335 300 225
Finansman Giderleri
25 -2.407 -1.807 -2.333 -958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-480 -4.303 -709 -1.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
421 46 212 -538
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -69 -4 -69 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 490 50 281 -538
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-59 -4.257 -497 -2.234
DÖNEM KARI (ZARARI)
-59 -4.257 -497 -2.234
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-59 -4.257 -497 -2.234
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-80 -82 -74 -55
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-100 -103 -92 -69
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 21 18 14
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 21 -33 24 55
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-24 -33 24 55
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.618 -1.624 -152 -319
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.618 -1.624 -152 -319
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
62 -87 42 23
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
62 -87 42 23
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-547 373 1 -37
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
5 7 -6 -11
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-536 349 19 -31
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-16 17 -12 5
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.421 4.271 1.517 1.706
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.362 14 1.020 -528
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.362 14 1.020 -528
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957008
BIST