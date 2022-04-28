***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor









***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.588 5.588 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -6 -6 -6 5.716 2.231 2.231 -37 -37 7.910 27 -27 438 411 8.342 0 8.342Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -6 -6 -6 2.231 2.231 -37 -37 7.910 27 -27 438 411 8.342 0 8.342Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -358 -358 -358 35.199 -1.070 -1.070 -25 -25 34.104 238 10.918 438 11.356 47.844 9 47.853Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.380 1.124 -950 -950 -950 67.785 2.022 2.022 -91 -91 69.716 238 10.918 8.214 19.132 90.640 10 90.650Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.380 1.124 -950 -950 -950 -8.214 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 3.756 3.756 -29 -29 12.473 0 0 2.220 2.220 14.563 0 14.563Dönem Sonu Bakiyeler1.380 1.124 -1.080 -1.080 -1.080 76.531 5.778 5.778 6.208 3.086Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler300 18Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15-17 303 57Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-9 -40Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 6 1Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler580 434Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24-25 -470 -210Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17-25 1.050 644Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.551 -791Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler511 -187Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 511 -187Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler66 131İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 66 131Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -774 -209Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler469 136Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 316 18Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 153 118İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.836 1.716Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-948 -612İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -74 -71İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-874 -541Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-291 334İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -8İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -291 342Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-345 170Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.242 -191Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-329 -702İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -496 -245İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)167 -457Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)421 77Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler857 1.011İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 15İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)842 1.011Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 9.401 1.360İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler312 269Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)312 269Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.967 4.772Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -20 -14Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -82 20YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI7 -8.195 -5.686Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -5.906 -3.420Ödenen Faiz-864 -566Alınan Faiz25 369 201Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8 -38 -116YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.570 1.386NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.570 1.386DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ35.679 13.293DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 37.249 14.679Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 37.249 35.679Finansal Yatırımlar8.427 69Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar85 69Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 85 69Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar44Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 44Diğer Finansal Yatırımlar6 8.298Ticari Alacaklar14.529 12.323İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 424 315İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar14.105 12.008Diğer Alacaklar10.604 10.617İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 81 76İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 10.523 10.541Türev Araçlar3.361 782Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 456 118Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar28 2.905 664Stoklar4.185 3.481Peşin Ödenmiş Giderler2.422 1.526İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.422 1.526Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 178 260Diğer Dönen Varlıklar857 1.060İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar857 1.060ARA TOPLAM81.812 65.797TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR81.812 65.797DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.847 1.171Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.830 1.156Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 1.830 1.156Diğer Finansal Yatırımlar6 17 15Diğer Alacaklar13.184 11.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 13.184 11.544Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 3.444 3.164Maddi Duran Varlıklar64.334 58.195Binalar12 18.951 17.510Tesis, Makine ve Cihazlar12 5.622 5.200Özel Maliyetler12 1.192 1.139Yapılmakta Olan Yatırımlar12 2.866 2.383Diğer Maddi Duran Varlıklar12 35.703 31.963Kullanım Hakkı Varlıkları12 220.389 201.381Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.309 1.254Şerefiye182 166Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.127 1.088Peşin Ödenmiş Giderler12.845 11.188İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12.845 11.188Ertelenmiş Vergi Varlığı26 19 14TOPLAM DURAN VARLIKLAR317.371 287.911TOPLAM VARLIKLAR399.183 353.708KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14.287 11.792İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14.287 11.792Banka Kredileri7 14.287 11.792Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47.428 41.569İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.025 7.350Banka Kredileri7 8.025 7.350İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları39.403 34.219Banka Kredileri7 15.684 11.914Kiralama İşlemlerinden Borçlar7-14 23.719 22.305Diğer Finansal Yükümlülükler73 103Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 73 103Ticari Borçlar12.740 11.896İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 1.932 2.231İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10.808 9.665Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.991 1.407Diğer Borçlar1.256 2.327İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 91 68İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.165 2.259Türev Araçlar1.094 378Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar28 16.877İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 28.177 16.877Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 121 11 1.301 1.224Uzun Vadeli Karşılıklar2.240 2.125Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 293.970 263.058ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar105.203 90.640Ödenmiş Sermaye19 1.380 1.380Sermaye Düzeltme Farkları19 1.124 1.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.080 -950Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.080 -950Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -1.080 -950Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)82.189 69.716Yabancı Para Çevrim Farkları19 76.531 67.785Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)5.778 2.022Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)19 5.778 2.022Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-120 -91Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)19 -120 -91Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler238 238Yasal Yedekler19 238 238Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 19.132 10.918Net Dönem Karı veya Zararı2.220 8.214Kontrol Gücü Olmayan Paylar10 10TOPLAM ÖZKAYNAKLAR105.213 90.650TOPLAM KAYNAKLAR399.183 353.708Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 42.614 13.252Satışların Maliyeti21 -35.426 -11.977TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.188 1.275BRÜT KAR (ZARAR)7.188 1.275Genel Yönetim Giderleri22 -964 -489Pazarlama Giderleri22 -4.185 -1.306Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 486 423Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -231 -196ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2-334 3 -66 -118 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 438Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-130 -6Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-163 -8Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler33 2Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi33 2Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar12.473 7.910Yabancı Para Çevrim Farkları8.746 5.716Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)8.746 5.716Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-35 -48Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-35 -48Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.491 2.770Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)4.491 2.770Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar261 20Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)261 20Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-990 -548Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi6 11Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-936 -555Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi-60 -4DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.343 7.904TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.563 8.342Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.563 8.342http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024643BIST