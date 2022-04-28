***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor
28.04.2022 08:00
***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -352 -352 -352 29.483 -3.301 -3.301 12 12 26.194 211 16.533 -5.588 10.945 39.502 9 39.511
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.588 5.588 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -6 -6 -6 5.716 2.231 2.231 -37 -37 7.910 27 -27 438 411 8.342 0 8.342
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -6 -6 -6 2.231 2.231 -37 -37 7.910 27 -27 438 411 8.342 0 8.342
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -358 -358 -358 35.199 -1.070 -1.070 -25 -25 34.104 238 10.918 438 11.356 47.844 9 47.853
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -950 -950 -950 67.785 2.022 2.022 -91 -91 69.716 238 10.918 8.214 19.132 90.640 10 90.650
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -950 -950 -950 -8.214 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 3.756 3.756 -29 -29 12.473 0 0 2.220 2.220 14.563 0 14.563
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -1.080 -1.080 -1.080 76.531 5.778 5.778 6.208 3.086
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
300 18
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-17 303 57
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9 -40
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 6 1
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
580 434
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24-25 -470 -210
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17-25 1.050 644
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.551 -791
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
511 -187
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 511 -187
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
66 131
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 66 131
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -774 -209
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
469 136
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 316 18
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 153 118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.836 1.716
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-948 -612
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -74 -71
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-874 -541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-291 334
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -8
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -291 342
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-345 170
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.242 -191
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-329 -702
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -496 -245
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
167 -457
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
421 77
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
857 1.011
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 15
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
842 1.011
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 9.401 1.360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
312 269
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
312 269
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.967 4.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -20 -14
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -82 20
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7 -8.195 -5.686
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -5.906 -3.420
Ödenen Faiz
-864 -566
Alınan Faiz
25 369 201
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -38 -116
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.570 1.386
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.570 1.386
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.679 13.293
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 37.249 14.679
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 37.249 35.679
Finansal Yatırımlar
8.427 69
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
85 69
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 85 69
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
44
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 44
Diğer Finansal Yatırımlar
6 8.298
Ticari Alacaklar
14.529 12.323
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 424 315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.105 12.008
Diğer Alacaklar
10.604 10.617
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 81 76
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10.523 10.541
Türev Araçlar
3.361 782
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 456 118
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 2.905 664
Stoklar
4.185 3.481
Peşin Ödenmiş Giderler
2.422 1.526
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.422 1.526
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 178 260
Diğer Dönen Varlıklar
857 1.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
857 1.060
ARA TOPLAM
81.812 65.797
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.812 65.797
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.847 1.171
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.830 1.156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 1.830 1.156
Diğer Finansal Yatırımlar
6 17 15
Diğer Alacaklar
13.184 11.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 13.184 11.544
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 3.444 3.164
Maddi Duran Varlıklar
64.334 58.195
Binalar
12 18.951 17.510
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 5.622 5.200
Özel Maliyetler
12 1.192 1.139
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 2.866 2.383
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 35.703 31.963
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 220.389 201.381
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.309 1.254
Şerefiye
182 166
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.127 1.088
Peşin Ödenmiş Giderler
12.845 11.188
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.845 11.188
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 19 14
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
317.371 287.911
TOPLAM VARLIKLAR
399.183 353.708
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.287 11.792
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.287 11.792
Banka Kredileri
7 14.287 11.792
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47.428 41.569
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.025 7.350
Banka Kredileri
7 8.025 7.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
39.403 34.219
Banka Kredileri
7 15.684 11.914
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-14 23.719 22.305
Diğer Finansal Yükümlülükler
73 103
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 73 103
Ticari Borçlar
12.740 11.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 1.932 2.231
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.808 9.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.991 1.407
Diğer Borçlar
1.256 2.327
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 91 68
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.165 2.259
Türev Araçlar
1.094 378
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 16.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 28.177 16.877
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 121 11 1.301 1.224
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.240 2.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 293.970 263.058
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
105.203 90.640
Ödenmiş Sermaye
19 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.080 -950
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.080 -950
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.080 -950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
82.189 69.716
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 76.531 67.785
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
5.778 2.022
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 5.778 2.022
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-120 -91
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 -120 -91
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
238 238
Yasal Yedekler
19 238 238
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 19.132 10.918
Net Dönem Karı veya Zararı
2.220 8.214
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 10
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
105.213 90.650
TOPLAM KAYNAKLAR
399.183 353.708
Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 42.614 13.252
Satışların Maliyeti
21 -35.426 -11.977
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.188 1.275
BRÜT KAR (ZARAR)
7.188 1.275
Genel Yönetim Giderleri
22 -964 -489
Pazarlama Giderleri
22 -4.185 -1.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 486 423
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -231 -196
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2-334 3 -66 -118 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 438
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-130 -6
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-163 -8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33 2
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
33 2
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
12.473 7.910
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.746 5.716
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
8.746 5.716
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35 -48
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-35 -48
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.491 2.770
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.491 2.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
261 20
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
261 20
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-990 -548
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
6 11
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-936 -555
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-60 -4
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.343 7.904
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.563 8.342
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.563 8.342
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024643
BIST